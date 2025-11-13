Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành VHTTDL, nhằm tôn vinh những giá trị, tinh thần và bản sắc của những người đang cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Âm nhạc có sức mạnh đặc biệt, chạm đến trái tim, khơi dậy niềm tự hào và kết nối con người. Một bài hát hay có thể trở thành biểu tượng tinh thần, sống mãi với thời gian được cất vang trong các phong trào thi đua, lễ hội hay trên những sân khấu khắp mọi miền Tổ quốc".

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, tổ chức, cá nhân và công chúng yêu âm nhạc. Tác phẩm dự thi cần thể hiện tinh thần yêu nghề, ca ngợi truyền thống, vai trò và đóng góp của ngành VHTTDL trong sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời tôn vinh con người Việt Nam hiện đại, nhân ái và hội nhập.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.

Theo thể lệ, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 13/11 đến 15/12/2025, tổng kết và trao giải dự kiến vào ngày 31/12/2025 tại Hà Nội. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, 2 giải Nhì (25 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (15 triệu đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (10 triệu đồng/giải).

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cho biết, cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cao, ca ngợi niềm tin, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, vận động viên, người lao động trong toàn ngành. Các ca khúc đoạt giải sẽ được phổ biến rộng rãi, trở thành “tiếng hát chung” của những người làm công tác VHTTDL.

Cuộc thi do Bộ VHTTDL chủ trì, Cục Nghệ thuật Biểu diễn là đơn vị thường trực tổ chức, với Hội đồng Giám khảo gồm các nhạc sĩ, nhà chuyên môn uy tín. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần khơi dậy cảm hứng sáng tạo, lan tỏa tinh thần Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển trong toàn ngành VHTTDL.