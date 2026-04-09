Sinh năm 1992, Đặng Tuấn Chinh từng tự nhận mình bắt đầu cuộc đời với "nghèo 5 không": không tiền, không quan hệ, không hậu duệ, không lợi thế học vấn và cũng không có ngoại hình. Sau khi tốt nghiệp THPT với điểm số không đủ để bước vào giảng đường đại học, anh rẽ sang học ngành diễn viên tại một trường cao đẳng.

Những năm tháng tuổi trẻ của anh là chuỗi ngày xoay vòng giữa học tập và mưu sinh. Ban ngày Tuấn Chinh đến lớp, buổi chiều làm phục vụ và đêm xuống lại rong ruổi khắp Sài Gòn bán bánh giò. Ước mơ khi đó của chàng trai trẻ giản dị: một chiếc xe tay ga, một chiếc điện thoại xịn và thu nhập đủ 2 triệu đồng mỗi tháng để đỡ đần cha mẹ.

Đạo diễn Tuấn Chinh.

Bước ngoặt đến vào năm 2013 khi phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội. Thành công ấy, theo chính anh thừa nhận, có phần đến từ thiên thời - thời điểm Facebook ưu tiên nội dung video. Nhưng cũng từ đó, cánh cửa nghề nghiệp mở ra đưa Đặng Tuấn Chinh trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực sản xuất clip viral. Các sản phẩm như Ghét gió! Tại gió làm mắt cay, Chuyện 2 nàng ế (Hải Triều - Duy Khánh) hay MV Xin đừng hái hoa (Hồ Quang Hiếu)… do Tuấn Chinh làm đạo diễn được đón nhận nhiệt tình.

Dù vậy, khi chia sẻ với PV VietNamNet, anh không bao giờ nhận mình là đạo diễn theo nghĩa chính quy. Với Đặng Tuấn Chinh, con đường anh đi không phải là đào tạo bài bản mà là tích lũy từ trải nghiệm thực tế. Thay vì chạy theo số lượng hay những chiêu trò, anh chọn cách làm nội dung thiên về cảm xúc và giá trị.

Sau thành công ban đầu, Đặng Tuấn Chinh không dừng lại ở lĩnh vực sáng tạo nội dung. Anh chuyển hướng sang marketing, từng bước giữ vị trí giám đốc tại một ngân hàng. Song song đó, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế như một lời hứa với người cha đã khuất. Với anh, tấm bằng không chỉ là sự khẳng định năng lực mà còn là món quà tinh thần dành cho đấng sinh thành.

Ở thời điểm nhiều người có thể lựa chọn an toàn sau khi đạt được thành công nhất định, Đặng Tuấn Chinh vẫn duy trì nhịp độ làm việc “đến cùng kiệt”. Động lực lớn nhất không nằm ở danh tiếng hay tiền bạc mà là nỗi sợ bản năng: sợ nghèo trở lại. Anh từng trải qua những năm tháng bị cuộc sống đối xử khắc nghiệt và ký ức đó trở thành áp lực thường trực khiến anh không cho phép mình dừng lại.

Dẫu vậy, hành trình ấy cũng để lại những khoảng trống. Khi nhìn lại, anh thừa nhận có giai đoạn mải mê kiếm tiền mà bỏ lỡ những điều quan trọng hơn, đặc biệt là thời gian bên gia đình. Sự ra đi của người cha khiến anh nhận ra giá trị của những điều giản dị. Hiện tại, anh dành nhiều thời gian hơn cho mẹ.

Đặng Tuấn Chinh lựa chọn song hành giữa hai vai trò: một giám đốc marketing ổn định và một người làm sáng tạo khi có cơ hội phù hợp. Nếu buộc phải chọn, anh thẳng thắn nghiêng về công việc quản lý - nơi mang lại sự chắc chắn về kinh tế và cảm giác an tâm cho gia đình. Còn nghệ thuật, với Tuấn Chinh vẫn là đam mê không thể tách rời nhưng không còn là con đường duy nhất.

Tự trồng hoa để tự nhiên thu hút hạnh phúc

Ở thời điểm hiện tại, đạo diễn Tuấn Chinh cho biết anh đang có một cuộc sống ổn định, thậm chí có phần thuận lợi hơn so với nhiều người cùng thế hệ. Nhờ những bộ phim ngắn từng gây tiếng vang, đặc biệt được khán giả 7X, 8X và đầu 9X biết đến, anh có lợi thế nhất định trong công việc.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Tuấn Chinh được đề xuất mức lương cao hơn mặt bằng chung, đồng thời đảm nhận vị trí mà nhiều người có thể phải mất hơn 15 năm nỗ lực mới đạt được. Đây là bước đệm quan trọng giúp anh tích lũy kinh nghiệm và tạo nền tảng cho hành trình phát triển sau này.

Ở mảng nghệ thuật, Tuấn Chinh lựa chọn hướng đi riêng, được xây dựng trên nền tảng kiến thức kết hợp giữa marketing và truyền thông, qua đó tạo được sức lan tỏa và nhận về nhiều đánh giá tích cực từ công chúng.

Không chỉ dừng lại ở sáng tạo nội dung, nam đạo diễn còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú, giao cho mẹ quản lý. Với anh, đây không chỉ là một nguồn thu nhập mà còn là cách để gia đình gắn kết và có thêm sự chủ động về tài chính.

Xuất phát điểm từ những ngày tháng khó khăn, từng trải qua cảnh thiếu thốn nên hiện tại khi có cuộc sống đủ đầy hơn, anh càng trân quý những gì mình đang có.

"Tôi đã mất bố, giờ còn mỗi mẹ nên đó là động lực để tôi cố gắng", Tuấn Chinh nói với VietNamNet.

Về chuyện tình cảm, Tuấn Chinh cho biết từ năm 18 tuổi đến nay không chủ động đi tìm kiếm theo cách thông thường. Thay vào đó, anh tập trung đầu tư thời gian, công sức để phát triển bản thân.

Hiện tại, nam đạo diễn đã tìm được bạn đời và có kế hoạch tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, Tuấn Chinh chọn cách tổ chức giản dị, không làm lễ cưới rình rang. Theo anh, tuổi trẻ đã dành trọn cho mưu sinh, không còn phù hợp với những hình thức phô trương. Thay vào đó, anh dự định chỉ tổ chức một buổi tiệc ấm cúng để ra mắt hai bên gia đình.

Nói về tương lai, Tuấn Chinh bày tỏ mong muốn có một gia đình khoảng 3-4 người con. Với anh, đó không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để tiếp tục cố gắng, xây dựng cuộc sống vững chắc hơn trong những năm tới.