Sáng 18/5, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp cùng Trường Đại học Intracom tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới".

Hội thảo quy tụ lãnh đạo, chuyên gia và các nhà khoa học nhằm tìm kiếm giải pháp hiện đại hóa công tác quản trị, đào tạo nhân lực ngành thanh tra.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra nhận định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mà công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Do đó, các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu cần chủ động đổi mới phương thức hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu khai mạc hội thảo, sáng 18/5. Ảnh: Văn Hùng

Theo ông Lương, trước sự bùng nổ của công nghệ, nhà trường không chỉ ứng dụng nền tảng số vào quản lý mà còn đổi mới mạnh mẽ chương trình giảng dạy theo hướng linh hoạt, tăng cường các chuyên đề liên ngành.

"Nhà trường xác định hai nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đó là đổi mới toàn diện phương thức đào tạo bằng học liệu điện tử và trang bị năng lực số cho đội ngũ cán bộ thanh tra, đặc biệt là kỹ năng phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn thông tin", ông Lương nhấn mạnh. Đây là bước đi nhằm hiện thực hóa phương châm “nhà giáo trước hết phải là nhà khoa học, nhà trí thức”.

Từ góc độ đơn vị phối hợp, bà Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom, chia sẻ khoa học, công nghệ không còn là xu hướng mà đã trở thành động lực cốt lõi quyết định vị thế của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức và mỗi cơ sở giáo dục.

Đại học Intracom định hướng phát triển mô hình "đại học gắn hệ sinh thái", tận dụng lợi thế trong các lĩnh vực y tế, năng lượng và dịch vụ để chuyển hóa tri thức thành giá trị thực tiễn cho cộng đồng.

Trường Cán bộ Thanh tra và Trường Đại học Intracom đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Du Lam

Trong khuôn khổ hội nghị, Trường Cán bộ Thanh tra và Trường Đại học Intracom đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu dấu mốc quan trọng để thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Chính sách phải dựa trên nền tảng khoa học và dữ liệu thực tế.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia tập trung tháo gỡ ba vấn đề cốt lõi: đánh giá khung pháp lý hiện hành, tìm giải pháp rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học với ban hành chính sách và làm rõ cách thức ứng dụng công nghệ như AI và Big Data thực chất vào hoạt động thanh tra.

Bổ sung góc nhìn pháp lý tại hội thảo, Tiến sĩ Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ nhận định việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào xây dựng và hoàn thiện thể chế thanh tra là một vấn đề cấp thiết.

"Các công trình khoa học giúp soạn thảo chính sách rõ ràng hơn, tránh được những thiếu sót và giúp nhà làm luật dự báo những tình huống phát sinh trong thực tiễn", ông phát biểu.

Tuy nhiên, ông Vinh thẳng thắn nhìn nhận việc chuyển giao nghiên cứu vào thực tiễn vẫn có độ trễ do thiếu hụt dữ liệu. Để giải quyết rào cản này, ông nhấn mạnh: "Mỗi chính sách phải được phát triển trên nền tảng khoa học và dữ liệu thực tế".

Tiến sĩ Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trình bày về Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào xây dựng và hoàn thiện thể chế thanh tra. Ảnh: Văn Hùng

Thanh tra Chính phủ đang cấp rút định hình hệ sinh thái số toàn diện, trọng tâm là các cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Điểm đột phá lớn nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về trách nhiệm giải trình của cán bộ.

"Cơ sở dữ liệu quốc gia này chính là nền tảng để đảm bảo hoạt động công vụ ngày càng hiệu quả, rõ ràng, minh bạch", ông Vinh cho biết.

Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra chỉ ra hoạt động nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ trong năm 2026 đã có bước chuyển rõ nét với việc một loạt đề tài được phê duyệt theo định hướng mới, không chỉ phục vụ công tác hoạch định chính sách mà còn giúp định hướng cho sự phát triển của toàn ngành.

Để thực hiện thành công quá trình chuyển đổi, nghiên cứu khoa học cần được xác định là nền tảng tri thức, động lực đổi mới và công cụ kiến tạo phát triển của ngành thanh tra.

“Việc đổi mới tư duy nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, tăng cường chuyển đổi số, phát triển nghiên cứu liên ngành và gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với thực tiễn sẽ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành thanh tra”, ông khẳng định.