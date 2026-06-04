Quảng Trị:

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa được UBND tỉnh ban hành cuối tháng 5/2026.

Một trong những mục đích hướng tới là tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí và đời sống của người dân nông thôn.

Kế hoạch được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên thực hiện tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Trị đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Bình quân hàng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 3.000 lao động nông thôn, trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 60%, đào tạo nghề nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 40%; số lao động nông thôn là nữ được đào tạo nghề chiếm khoảng 45%; người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm chiếm khoảng 4%; người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù của vùng dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70%. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030, bình quân hàng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 3.000 lao động nông thôn, trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 60%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Giải pháp đầu tiên được đề cập là giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức về vai trò của đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy tiến trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị sẽ đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Nhiều chuyên mục, chương trình về đào tạo nghề cho lao động nông thôn được xây dựng trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương, phù hợp với ngôn ngữ, phong tục tập quán của các nhóm đối tượng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo phải chỉ đạo tuyên truyền, vận động người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học nghề, nâng cao kỹ năng nghề, góp phần tạo việc làm, cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập; phối hợp theo dõi, giám sát việc triển khai các chính sách đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

Mặt khác, Sở Dân tộc và Tôn giáo cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh giải pháp tuyên truyền giảm nghèo thông tin nêu trên, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai nhiều giải pháp khác. Trong đó, đáng chú ý là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đào tạo nghề, phát triển học liệu số, bài giảng điện tử và các nền tảng học tập trực tuyến nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận các chương trình đào tạo linh hoạt.