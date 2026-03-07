Trên đường phố, đôi khi người đi đường phải "toát mồ hôi” khi bắt gặp những tình huống cầm lái ô tô, xe máy khá đặc trưng của một số chị em phụ nữ.

Từ việc rẽ đột ngột không xi nhan, đi chậm giữa làn đường đông xe, dừng xe kiểu "khó đỡ", quay đầu thiếu quan sát đến những thói quen ăn vận thiếu an toàn… tất cả đều dễ khiến các phương tiện xung quanh lúng túng xử lý.

(Nữ tài xế xe KIA Morning dừng kiểu tréo ngoe, thản nhiên bỏ xe xuống đi chợ. Nguồn video: Otofun)

Dưới đây là những thói quen trở thành "đặc sản" của nhiều chị em phụ nữ khi cầm lái trên đường dễ khiến cánh đàn ông lắc đầu ngán ngẩm và cần được rút kinh nghiệm:

Bật xi-nhan trái nhưng rẽ phải

Không ít người đi đường từng “toát mồ hôi” khi gặp tình huống xe phía trước bật xi-nhan một đằng nhưng xe lại rẽ sang hướng khác. Đây là kiểu xử lý thường thấy ở một số chị em, đặc biệt khi đi xe máy.

Việc bật xi-nhan trái rồi rẽ phải hoặc ngược lại, khiến các phương tiện phía sau khó đoán hướng di chuyển và dễ rơi vào thế bị động. Nguyên nhân có thể do người lái chưa quen thao tác cần gạt xi-nhan, hoặc đơn giản là mất tập trung khi vừa lái xe vừa nghe điện thoại, trò chuyện hay mải chú ý việc khác.

"Ninja Lead" với hình ảnh đặc trưng xi-nhan một đằng, rẽ một nẻo trên đường. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại để "buôn chuyện"

Vừa lái xe vừa “buôn chuyện”, nhắn tin hay lướt mạng trên điện thoại là thói quen khiến nhiều chị em dễ mất tập trung khi tham gia giao thông. Chỉ một vài giây rời mắt khỏi đường cũng có thể khiến người lái phản ứng chậm trước những tình huống bất ngờ. Ngoài ra, hành vi cầm điện thoại khi điều khiển phương tiện còn có thể bị lực lượng CSGT xử phạt từ 4-6 triệu đồng theo Nghị định 168.

Để đảm bảo an toàn, các nữ tài xế nên tạm gác lại những tin nhắn hay thông báo mạng xã hội khi đang lái xe. Trong trường hợp cần nghe gọi, có thể kết nối điện thoại với hệ thống âm thanh hoặc sử dụng chế độ rảnh tay để vẫn giữ được sự tập trung và hai tay trên vô lăng.

"Buôn điện thoại" trong khi lái xe là thói quen không chỉ gây mất an toàn mà còn có thể bị xử phạt nặng. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Ít để ý biển báo, dừng đỗ xe vô tội vạ

Nhiều phụ nữ dù lái xe lâu năm nhưng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của các loại biển báo, vạch kẻ đường dẫn đến mắc phải các lỗi như đi sai phần đường, làn đường, đi vào đường cấm, vượt quá tốc độ, đỗ xe trái quy định,... Thậm chí, không ít trường hợp sẵn sàng dừng xe giữa đường để... đi chợ.

Để khắc phục, không có cách nào khác phải tập trung quan sát và tự trau dồi cho mình những kiến thức về Luật An toàn, trật tự giao thông đường bộ, ý nghĩa các biển báo, vạch kẻ đường và tập trung quan sát khi cầm vô-lăng, vừa đảm bảo an toàn cho mình lại tránh được việc bị CSGT xử phạt gây "hao tiền tốn của".

(Dù có đoạn đường hẹp có biển 'cấm dừng đỗ xe', nữ tài xế vẫn vô tư đỗ xe giữa làn đường rồi bỏ đi sang phía đối diện. Nguôn video: OFFB)

Lái xe với trang phục, giày dép không phù hợp

Giày cao gót giúp tôn dáng nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi lái ô tô. Phần đế nhỏ và hẹp khiến chân dễ trượt khỏi bàn đạp, thậm chí gót giày có thể mắc vào thảm sàn, làm chậm hoặc vô hiệu thao tác phanh trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, việc luôn phải chúc mũi chân khi đi giày cao gót cũng khiến tài xế nhanh mỏi khi lái xe đường dài.

Vì vậy, các chuyên gia lái xe an toàn khuyến cáo nữ tài xế nên để sẵn một đôi giày đế thấp hoặc giày thể thao trong xe để thay khi cầm vô-lăng.

Bên cạnh đó, những trang phục điệu đà như váy bó sát, váy dài hay quần áo quá rộng, nhiều phụ kiện cũng có thể gây bất tiện khi lái xe. Vạt váy dài dễ vướng vào chân ga hoặc chân phanh, trong khi quần áo bó sát khiến tư thế ngồi không thoải mái. Trang phục phù hợp nhất khi lái xe là loại gọn gàng, co giãn tốt và không gây vướng víu khi thao tác.

Giày cao gót giúp tôn dáng của phụ nữ, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi lái ô tô. Ảnh minh hoạ

Lơ đễnh quên cả mở gương, hạ phanh tay

Phụ nữ thường không rành về kỹ thuật và cũng ít để ý đến các tính năng trên xe, do vậy nhiều người chỉ bước lên là khởi động đi ngay mà không quan sát hay có động tác chỉnh gương, ghế, vô-lăng,... cho phù hợp. Thậm chí, không ít trường hợp một chiếc xe do nữ tài xế điều khiển đi cả cây số nhưng gương chiếu hậu vẫn đang đóng hoặc chưa hạ phanh tay.

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, các tài xế cả nam và nữ cần bỏ ngay thói quen ra xe là ngồi lên đi ngay. Thay vào đó, nên dành chút thời gian nhìn qua các bộ phận như lốp, gương, kính, chỉnh ghế, vô lăng, đeo dây an toàn,... rồi mới bắt đầu chuyển bánh.

Phớt lờ các cảnh báo kỹ thuật trên xe

Phụ nữ vốn không mấy để ý đến tình trạng kỹ thuật cũng như các loại đèn cảnh báo có phần phức tạp trên xe. Tuy vậy, khi các ký hiệu trên táp-lô đột nhiên bật sáng là khi chiếc xe muốn truyền tải thông điệp nào đó đến người lái. Ví dụ như có những loại đèn cảnh báo rất khẩn cấp như cửa chưa đóng, phanh tay chưa hạ, tụt áp suất lốp, bình xăng cạn hay xe bị quá nhiệt,...

Vì vậy, chị em khi lái xe cần nắm được những loại đèn cảnh báo cơ bản để kịp thời xử lý hoặc hỏi ngay người có hiểu biết để đảm bảo an toàn cho mình và phương tiện.

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn như thế nào với nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Bài viết cộng tác xin gửi tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!