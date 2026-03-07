Những quy định mới liên quan đến kiểm định khí thải xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 đang tạo ra tác động rõ rệt trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt với các dòng xe sử dụng động cơ diesel (máy dầu). Nhiều đại lý cho biết lượng khách tìm mua xe giảm đáng kể, khi người bán và người mua đều trở nên thận trọng hơn trước nguy cơ xe không đạt kiểm định khí thải.

Đại lý xe cũ vắng khách, doanh số sụt giảm

Khảo sát của phóng viên tại một số điểm kinh doanh ô tô đã qua sử dụng ở Hà Nội những ngày gần đây cho thấy không khí mua bán khá trầm lắng so với giai đoạn trước Tết. Tại một showroom trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), nhiều chiếc bán tải và SUV máy dầu đời sâu 10-15 năm tuổi vẫn nằm nguyên tại bãi dù đã được rao bán nhiều tuần.

Anh Phan Nguyện, chủ một đại lý xe cũ tại khu vực này cho biết lượng khách hỏi mua xe máy dầu giảm rõ rệt so với trước. “Sau Tết năm nào thị trường xe cũ cũng chậm lại, nhưng năm nay còn khó hơn nhiều. Khách đã ít, giờ nghe thêm chuyện siết kiểm định khí thải với xe chạy dầu, phải đạp lút ga để đo, nhiều người lại càng ngại mua".

Nhiều xe bán tải hoặc SUV máy dầu được đại lý nhập về nhưng nằm bãi, vẫn chưa bán được.

"Chúng tôi nhập bán tải hoặc SUV máy dầu về nhưng nằm bãi, vẫn chưa bán được, trong khi chi phí mặt bằng, vốn vay thì vẫn phải gánh. Chúng tôi làm nghề mấy năm rồi nhưng hiếm khi thấy thị trường trầm lắng như thời điểm này”, anh Nguyện nói.

Tại một cửa hàng kinh doanh xe cũ trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), tình hình cũng tương tự. Chủ đại lý cho biết thời gian gần đây khách đến xem xe ít hơn, đặc biệt là các dòng xe máy dầu đời sâu.

“Cách đây ít hôm có một khách ở bên Đông Anh đã đặt cọc 10 triệu mua chiếc Toyota Fortuner máy dầu đời 2019 của cửa hàng với giá gần 900 triệu đồng. Hai bên gần như đã chốt xong giao dịch, chỉ chờ ngày sang tên. Nhưng sau đó, khách gọi lại xin rút vì nghe nhiều người bàn tán về việc đăng kiểm sắp siết chặt kiểm tra khí thải với xe chạy dầu, phải đạp lút ga để đo", anh Nguyện kể.

Anh cho biết: "Khách nói họ sợ mua xe về sau này đi đăng kiểm gặp rắc rối, tốn thêm chi phí sửa chữa nên quyết định dừng lại. Trường hợp như vậy gần đây không hiếm, nhiều người có nhu cầu thật nhưng vẫn chần chừ vì tâm lý lo ngại quy định mới".

"Có khách đến xem xe rồi nhưng vẫn băn khoăn, họ hỏi rất kỹ về tình trạng động cơ, hệ thống khí thải, thậm chí hỏi xe đã từng sửa kim phun hay chưa, sợ mua xe về rồi đi đăng kiểm lại phát sinh vấn đề”, vị này kể.

Theo các đơn vị buôn bán xe cũ, doanh số xe máy dầu cũ thời gian gần đây giảm khá sâu so với giai đoạn trước Tết và thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Các mẫu bán tải, SUV diesel đời cũ vốn từng khá hút khách nay mất nhiều thời gian hơn để tìm được người mua.

Anh Ngọc Đức, một người chuyên bán ô tô cổ ở Hà Nội nhận định, việc siết chặt đăng kiểm sẽ tạo ra tác động ngắn hạn đến cả người sử dụng xe lẫn những người kinh doanh ô tô đã qua sử dụng. “Chủ xe có thể buộc phải sửa chữa, nâng cấp xe để đạt tiêu chuẩn kiểm định, thậm chí bán xe sớm để đổi sang xe đời mới hơn. Người buôn xe cũng bị ảnh hưởng vì tâm lý khách hàng trở nên thận trọng hơn khi mua xe”, anh Đức nói.

Người mua chuyển hướng sang xe đời mới năng lượng xanh

Theo giới buôn ô tô cũ, việc siết chặt tiêu chuẩn kiểm định khí thải có thể khiến thị trường xe cũ phân hóa rõ rệt hơn trong thời gian tới.

Anh Đức cho rằng, những dòng xe máy dầu đời cũ có thể gặp khó khăn trong việc tìm khách, trong khi các mẫu xe đời mới, lịch sử bảo dưỡng rõ ràng vẫn giữ được sức hút. Người mua có xu hướng lựa chọn xe mới hơn để giảm rủi ro không đạt kiểm định.

Trên thực tế, phần lớn người mua xe máy dầu phục vụ mục đích đi đường dài hoặc vận tải nên nhu cầu vẫn tồn tại. Tuy nhiên, để tránh rủi ro về đăng kiểm, nhiều người đang cân nhắc chuyển sang các mẫu xe đời cao hơn hoặc các dòng xe sử dụng động cơ xăng, hybrid và xe điện.

Xu hướng chuyển dịch này đang diễn ra rõ hơn tại khu vực nội đô. Người dùng trong thành phố có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến xe điện hoặc xe xăng cỡ nhỏ vì dễ sử dụng, thuận tiện trong đô thị và ít lo ngại về tiêu chuẩn khí thải.

Trong khi đó, tại các khu vực ngoại thành hoặc những địa phương có nhu cầu đi lại xa, vận chuyển hàng hóa, xe máy dầu vẫn được đánh giá là lựa chọn phù hợp nhờ sức kéo tốt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi chạy đường dài.

"Việc siết chặt kiểm định khí thải có thể khiến thị trường xe cũ biến động trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo dưỡng, chăm sóc phương tiện của người sử dụng. Đồng thời, quy định này cũng được kỳ vọng giúp giảm phát thải và cải thiện môi trường giao thông", anh Đức chia sẻ thêm.

