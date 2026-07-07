Ông T.Q.M (Quảng Ngãi) cho biết ông đang sử dụng một thửa đất được nhận thừa kế hợp pháp, diện tích 1.365m2, trong đó có 200m2 đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp ngày 6/4/2026.

Theo ông M., thửa đất thừa kế là nguyên trạng, chưa từng tách thửa hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Hiện ông có nhu cầu chuyển thêm 200m2 sang đất ở. Tuy nhiên, khi liên hệ làm thủ tục, cán bộ địa phương cho biết trường hợp đất đã qua chuyển nhượng hoặc tặng cho thì không được hưởng chính sách giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội.

Do đó, ông M. đề nghị cơ quan thuế làm rõ trường hợp nhận quyền sử dụng đất thông qua thừa kế hợp pháp, sau đó chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở có được áp dụng chính sách giảm tiền sử dụng đất hay không. Ông cũng băn khoăn việc cán bộ địa phương trả lời như trên có đúng quy định hiện hành.

Người dân băn khoăn đất nhận thừa kế có được giảm tiền sử dụng đất khi chuyển sang đất ở theo quy định mới. Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời nội dung này, Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo Luật Đất đai, thừa kế cũng là một hình thức chuyển quyền sử dụng đất, bên cạnh chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đối với chính sách giảm tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở sẽ được tính tiền sử dụng đất theo mức ưu đãi.

Cụ thể, đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở, người sử dụng đất chỉ phải nộp 30% phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và giá đất nông nghiệp; diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức phải nộp 50% phần chênh lệch; phần diện tích vượt quá mức này phải nộp 100% phần chênh lệch.

Nghị định số 50/2026 của Chính phủ quy định, chính sách trên chỉ được áp dụng một lần đối với mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân và chỉ tính trên một thửa đất do người sử dụng đất lựa chọn. Nếu sau đó tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đối với chính thửa đất này hoặc đối với thửa đất khác thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức 100% phần chênh lệch.

Trên cơ sở đó, Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc tính tiền sử dụng đất theo quy định điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15, Điều 6 Nghị định số 50/2026 được áp dụng một lần cho một hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất hợp pháp đối với thửa đất có nguồn gốc vườn, ao trong cùng thửa đất có đất ở; đất có nguồn gốc là đất vườn ao gắn liền với đất ở thuộc phạm vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254 và tính trên 1 thửa đất do hộ gia đình và cá nhân lựa chọn.

Như vậy, việc áp dụng chính sách giảm tiền sử dụng đất không phụ thuộc vào hình thức nhận quyền sử dụng đất (thừa kế, tặng cho hay chuyển nhượng), mà căn cứ vào loại đất và điều kiện chuyển mục đích sử dụng theo quy định.

Cơ quan thuế đề nghị người dân căn cứ quy định pháp luật và hồ sơ cụ thể của thửa đất để thực hiện.