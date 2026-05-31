Một người dân nêu, khoản 4 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp người được cấp đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật, thuộc trường hợp tại điểm d khoản 2 Điều 152.

Quy định này đang được nhiều người dân quan tâm, đặc biệt trong trường hợp sổ đỏ đã được cấp nhưng sau đó phát sinh các tình huống chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất.

Do đó, người dân đặt câu hỏi: Nếu sổ đỏ cấp cho ông A, sau đó ông A chuyển nhượng toàn bộ đất cho ông B thì có bị thu hồi sổ đỏ hay không? Trường hợp ông A chỉ chuyển nhượng một phần diện tích, phần còn lại có sai sót về mục đích sử dụng đất thì xử lý thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo khoản 4 Điều 152 Luật Đất đai 2024, cơ quan nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp người sử dụng đất đã thực hiện chuyển quyền sử dụng theo đúng quy định pháp luật đối với trường hợp thuộc điểm d khoản 2 Điều 152.

Theo đó, trường hợp người sử dụng đất đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất thì Giấy chứng nhận đã cấp sẽ không bị thu hồi.

Trường hợp người sử dụng đất chỉ chuyển nhượng một phần diện tích, thì phần diện tích đã chuyển quyền sẽ không bị thu hồi Giấy chứng nhận.

Đối với phần diện tích còn lại vẫn thuộc quyền sử dụng của người được cấp ban đầu, cơ quan có thẩm quyền có thể thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật nếu thuộc trường hợp phải thu hồi.

Như vậy, việc thu hồi hay không thu hồi Giấy chứng nhận sẽ được xác định theo từng phần diện tích đất và tình trạng chuyển quyền sử dụng đất thực tế, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2024.