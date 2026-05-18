Theo phản ánh của ông P.T.L., gia đình ông có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Khi ông liên hệ UBND xã và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì đều được trả lời không thuộc thẩm quyền theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026 Chính phủ.

Ông L. hỏi, vậy cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình cá nhân?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ hồ sơ lưu trữ và quy định do địa phương ban hành để xem xét.

Tuy nhiên, Bộ dẫn quy định tại Điều 136 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 14 Nghị định 49/2026 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có thẩm quyền cấp sổ đỏ trong các trường hợp do cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp sổ đỏ đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã.

Trong khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký đất đai lần đầu đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh và cấp xã.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, căn cứ quy định hiện hành, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Người dân được khuyến nghị liên hệ cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự thực hiện.