Đưa chuyên môn từ Bộ về tận xã, phường

Giữa tháng 8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử 34 công chức thuộc Cục Quản lý đất đai biệt phái về 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiệm vụ của họ là trực tiếp hỗ trợ sở, ngành trực thuộc trong công tác chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh các địa phương chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp.

Không chỉ làm việc tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các công chức này còn xuống tận 526 xã, phường, cùng cán bộ địa chính cấp xã xử lý hồ sơ, hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát các quy trình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ảnh minh họa: Vũ Điệp

Sau 2 tháng triển khai, các đoàn biệt phái đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.542 kiến nghị, trong đó có 1.278 nội dung thuộc lĩnh vực đất đai. Gần 70% kiến nghị được giải quyết ngay tại địa phương, số còn lại được chuyển về Cục Quản lý đất đai để hướng dẫn chuyên sâu.

Các nội dung vướng mắc tập trung vào 4 nhóm chính: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính (480 kiến nghị); Quy hoạch, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất (294); Giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (256); Thủ tục hành chính và quản lý hồ sơ đất đai (156).

Song song đó, các công chức biệt phái đã tổ chức gần 40 buổi tập huấn với sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ cấp xã, nhằm chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai Luật Đất đai (sửa đổi).

Nhiều điểm “nghẽn” lộ diện

Cục trưởng Quản lý đất đai Đào Trung Chính cho biết, từ thực tiễn làm việc tại cơ sở, các công chức biệt phái đã ghi nhận nhiều khó khăn mang tính hệ thống.

Tại Thái Nguyên, sau khi sáp nhập 92 xã, khối lượng công việc về quản lý đất đai tăng gấp đôi, trong khi mỗi xã chỉ có 2-3 cán bộ chuyên trách, nhiều người mới được điều động, chưa qua đào tạo nghiệp vụ.

Ninh Bình, Huế gặp tình trạng phần mềm quản lý đất đai chưa kết nối với dịch vụ công trực tuyến, khiến hồ sơ bị ùn ứ, chậm xử lý. Bắc Ninh, Quảng Trị thì thiếu nhân lực quản lý hồ sơ địa chính, dữ liệu giữa các đơn vị hành chính chưa thống nhất, phần mềm chưa tương thích, dẫn đến việc chỉnh lý, in sổ đỏ gặp nhiều trục trặc.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu và khối lượng công việc lớn, nên quá trình hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ giữa công chức thuộc Bộ và công chức địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Theo Cục Quản lý đất đai, chủ trương biệt phái công chức về cơ sở là một bước đột phá trong cải cách hành chính của ngành. Không chỉ “hỗ trợ kỹ thuật”, đây còn là dịp để cán bộ trung ương hiểu sâu thực tiễn địa phương, phát hiện những bất cập chính sách để kịp thời tham mưu điều chỉnh.