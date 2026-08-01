Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, mưa lớn trong đêm 5/8 gây sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Chiềng Pấc (xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La), khiến giao thông tê liệt cục bộ.

Ô tô bị đất đá từ taluy dương vùi lấp sau vụ sạt lở trên đèo Chiềng Pấc. Ảnh: LH.

Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ I, sự cố xảy ra tại khu vực từ Km322+400 đến Km323, khi đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường.

Cùng thời điểm, nước lũ dâng cao khoảng 50cm tại đoạn Km323+800 - Km324+200, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Đáng chú ý, một ô tô di chuyển qua khu vực đã bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe. Rất may phương tiện không bị cuốn xuống vực và vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ô tô mắc kẹt sát taluy âm. Ảnh: TH.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần 226 đã huy động 2 máy xúc đến hiện trường để hót dọn đất đá, khơi thông tuyến và đưa người trong ô tô ra ngoài an toàn .

Khu Quản lý đường bộ I đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý các điểm sạt lở phát sinh.

Công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai nhằm sớm khôi phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 qua đèo Chiềng Pấc.