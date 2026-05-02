Một công dân ở Đồng Nai đề nghị làm rõ, các quyết định phê duyệt kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, đất trồng lúa nước cần bảo vệ, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt của UBND cấp huyện thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP còn hiệu lực không?

Người này có các thửa đất trước đây thuộc diện đất trồng lúa nước cần bảo vệ, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt; hiện nay đã được quy hoạch sang đất trồng cây lâu năm. Nếu muốn chuyển mục đích sử dụng phần đất trồng lúa còn lại sang đất trồng cây lâu năm thì có bị ảnh hưởng bởi Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa hay không?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau:

Các quyết định phê duyệt ranh giới, diện tích đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa đã hết hiệu lực từ ngày 11/9/2024, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP.

Mặc dù vậy, các kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa đã được phê duyệt trước đây vẫn được sử dụng làm cơ sở dữ liệu để các địa phương cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Hiện nay, thẩm quyền phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao (thay thế cho vùng bảo vệ nghiêm ngặt cũ) được giao cho UBND cấp tỉnh.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa còn lại sang đất trồng cây lâu năm chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ở các khía cạnh sau:

- Về phân loại đất: Nghị định quy định rõ đất trồng lúa còn lại bao gồm đất trồng một vụ lúa nước trong năm và đất trồng lúa nương. Đây là nhóm đất có thể được xem xét cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây lâu năm theo quy định..

- Điều kiện vùng quy hoạch: Không được phép thực hiện việc chuyển đổi này nếu thửa đất nằm trong vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Về hình thức thực hiện: Trường hợp chỉ chuyển đổi cơ cấu cây trồng (không thay đổi mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận), công dân phải thực hiện đăng ký tại UBND cấp xã theo quy định tại Điều 6 của Nghị định; diện tích này vẫn được thống kê là đất trồng lúa.

Trường hợp muốn chuyển mục đích sử dụng đất (thay đổi loại đất trên Giấy chứng nhận sang đất trồng cây lâu năm), công dân phải thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai năm 2024. Việc xem xét cho phép chuyển mục đích vẫn căn cứ vào các tiêu chí, định nghĩa về đất trồng lúa tại Nghị định số 112

Công dân nên liên hệ với công chức địa chính cấp xã để xác định cụ thể thửa đất có thuộc vùng quy hoạch lúa năng suất, chất lượng cao hay không trước khi nộp hồ sơ.