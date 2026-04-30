Một công dân cho biết đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ngày 11/12/1996, diện tích 1.599m2, mục đích sử dụng là QT theo ký hiệu sổ đăng ký ruộng đất trước đây.

Ngày 4/9/2004, UBND huyện cấp đổi lại, nhưng lại ghi cấp cho “Hộ ông N.V.T.”, diện tích 1.540,9m2 đất vườn và 48,7m2 đất ở (dựa trên nhà ở thực tế).

Đến năm 2025, công dân xin xác định lại đất ở cho đủ hạn mức theo quy định hiện hành của UBND tỉnh. Sau đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận cấp năm 2004 do cấp sai đối tượng.

Tuy nhiên, công dân cho rằng, qua kiểm tra đối chiếu theo Điều 141 Luật Đất đai năm 2024, trường hợp trên phải có giấy tờ theo Điều 137 của Luật này mới có cơ sở xác định đất ở. Trong khi đó, nhà ở được cất năm 1976, theo sổ đăng ký ruộng đất thì có tên người mẹ, với loại đất là Q, không có giấy tờ thể hiện đất ở.

Công dân thắc mắc, UBND phường hiện nay căn cứ vào đâu để xác định lại đất ở? Trường hợp đã được xác định đất ở tại một thửa khác đủ hạn mức theo quy định của tỉnh thì thửa đất này có được xác định lại diện tích đất ở hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung công dân nêu thuộc về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho trường hợp cụ thể, khi giải quyết phải căn cứ vào hồ sơ đất đai và thực tế quản lý đất đai tại địa phương, thuộc thẩm quyền của địa phương. Do vậy, Bộ chỉ trả lời về nguyên tắc.

Về trường hợp được xác định lại diện tích đất ở, căn cứ quy định tại điểm a khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024 thì thửa đất được xác định lại diện tích đất ở khi có đủ các điều kiện.

Cụ thể, thửa đất có vườn, ao, đất thổ cư (trước đây), đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004 và trước thời điểm cấp giấy chứng nhận thuộc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024.

Nếu thửa đất không đáp ứng đủ các tiêu chí trên thì không đủ cơ sở để xác định lại diện tích đất ở.

Đối chiếu với phản ánh của công dân thì thửa đất có nhà ở được cất năm 1976 (sổ đăng ký ruộng đất ghi người sử dụng đất là người mẹ), đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày 11/12/1996, loại đất "QT", cấp đổi giấy chứng nhận ngày 4/9/2004, loại đất ở và vườn (48,7m2 đất ở). Sau đó "chi nhánh" đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận cấp năm 2004 do cấp sai đối tượng.

Liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận, Bộ dẫn quy định tại Điều 152 Luật Đất đai năm 2024. Căn cứ quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 152 thì Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong một số trường hợp pháp luật quy định.

Sau khi thu hồi, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 136 của Luật này thực hiện cấp giấy chứng nhận mới theo quy định.

“Như vậy, UBND cấp xã nơi có đất có trách nhiệm thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận cho thửa đất theo thủ tục cấp lần đầu. Nếu các thông tin phản ánh là đúng thì thửa đất được xem xét, cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 (trong đó có quy định xác định diện tích đất ở cho thửa đất)”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Bộ đề nghị công dân nghiên cứu quy định, đối chiếu với trường hợp cụ thể của gia đình và liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất để được hướng dẫn và giải quyết.