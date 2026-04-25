Phản ánh qua Hệ thống thông tin của Bộ Tư pháp, ông N.Đ.M. dẫn khoản 4 Điều 3 Nghị định 123/2024 về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 mà chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì không xử lý theo quy định tại nghị định này.

Tuy nhiên, theo ông M., khoản 2 Điều 35 của Nghị định quy định về điều khoản chuyển tiếp đề cập việc xác định số lợi bất hợp pháp phải nộp lại đối với các hành vi vi phạm đã xảy ra trước khi nghị định có hiệu lực. Trong đó, thời gian tính toán có thể được xác định từ thời điểm quy định về nghĩa vụ nộp lại lợi bất hợp pháp bắt đầu có hiệu lực, hoặc từ thời điểm xảy ra vi phạm.

Từ đó, người dân đặt câu hỏi: Với các trường hợp vi phạm xảy ra trước ngày 15/10/1993 (chẳng hạn tự ý chuyển đất nông nghiệp sang đất ở), nếu không bị xử phạt thì áp dụng quy định nào? Liệu có phải nộp lại số lợi bất hợp pháp, tính từ thời điểm Nghị định 102/2014/NĐ-CP có hiệu lực không?

Trả lời nội dung này, Cục Quản lý đất đai cho biết, theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 123/2024, hộ gia đình, cá nhân có vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bao gồm sử dụng đất sai mục đích như tự ý chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở - nếu xảy ra trước ngày 15/10/1993 và chưa từng bị lập biên bản trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thì sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, hộ gia đình, cá nhân không chỉ được miễn phạt tiền mà còn không bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có nghĩa vụ buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp phát sinh từ hành vi vi phạm.

Liên quan đến khoản 2 Điều 35 của Nghị định 123/2024, Cục Quản lý đất đai cho biết đây là quy định xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đối với trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp phát sinh từ hành vi vi phạm.