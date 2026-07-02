Ông T.Q.M. đang sử dụng thửa đất nhận thừa kế hợp pháp có diện tích 1.365m², trong đó có 200m² đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp vào tháng 4/2026.

Theo ông M., thửa đất được nhận thừa kế nguyên trạng, chưa từng tách thửa hoặc chuyển mục đích sử dụng.

Ông M. muốn chuyển thêm 200m² đất vườn sang đất ở. Tuy nhiên, khi liên hệ làm thủ tục, cán bộ địa phương cho rằng trường hợp đất đã qua chuyển nhượng hoặc tặng cho sẽ không được áp dụng chính sách giảm tiền sử dụng đất theo Nghị quyết 254/2025.

Ông M. muốn hỏi về việc nhận quyền sử dụng đất thông qua thừa kế có thuộc diện được hưởng chính sách này hay không.

Nhiều người dân được nhận đất qua thừa kế. Ảnh minh họa

Trả lời thắc mắc của ông M., Cơ quan thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai 2024 quy định "chuyển quyền sử dụng đất" bao gồm nhiều hình thức như chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đối với chính sách giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 254/2025 quy định trường hợp đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở khi chuyển sang đất ở sẽ được tính tiền sử dụng đất theo mức ưu đãi.

Cụ thể, người sử dụng đất chỉ phải nộp 30% phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; 50% phần chênh lệch đối với diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức; và 100% phần chênh lệch đối với phần diện tích vượt quá một lần hạn mức giao đất ở.

Theo cơ quan thuế, chính sách này chỉ được áp dụng một lần đối với mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân và tính trên một thửa đất do người sử dụng đất lựa chọn.

Quy định này tiếp tục được hướng dẫn tại Điều 6 Nghị định 50/2026 của Chính phủ. Theo đó, nếu hộ gia đình hoặc cá nhân có nhiều thửa đất, kể cả ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, thì chỉ được lựa chọn một thửa đất để áp dụng chính sách ưu đãi.

Người sử dụng đất phải cam kết về việc lựa chọn này trong đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất và chịu trách nhiệm về nội dung cam kết.

Từ các quy định trên, cơ quan thuế cho biết, việc tính tiền sử dụng đất theo mức ưu đãi không căn cứ vào việc quyền sử dụng đất được hình thành từ chuyển nhượng, tặng cho hay thừa kế, mà căn cứ vào việc người sử dụng đất có sử dụng hợp pháp thửa đất thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 254/2025 và đáp ứng các điều kiện áp dụng.

Cơ quan thuế đề nghị ông M. đối chiếu hồ sơ cụ thể của mình với các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện thủ tục theo đúng quy định.