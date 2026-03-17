Gia đình bà Thanh Huyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1998 với diện tích 500m², mục đích sử dụng ghi “Q+T”. Tuy nhiên, đến năm 2020, cơ quan chức năng xác định lại diện tích đất ở là 100m², căn cứ theo sổ đăng ký ruộng đất và quy định của Luật Đất đai 2013.

Đến tháng 9/2025, gia đình bà tiếp tục đề nghị xác định lại diện tích đất ở theo hạn mức mới do UBND tỉnh quy định (tối đa 300m²) theo Luật Đất đai 2024. Từ đó, bà đặt câu hỏi, trường hợp đã được xác định diện tích đất ở trước đây có được xem xét lại theo quy định mới hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc xác định lại diện tích đất ở theo khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai 2024 chỉ áp dụng đối với các trường hợp giấy chứng nhận đã cấp nhưng chưa xác định rõ diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao hoặc đất thổ cư.

Như vậy, với những thửa đất đã được cơ quan có thẩm quyền xác định lại diện tích đất ở theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 thì không thuộc trường hợp được xác định lại theo quy định nêu trên.

Trong trường hợp người sử dụng đất phát hiện giấy chứng nhận đã cấp có sai sót về diện tích đất ở so với quy định pháp luật, cần thông báo với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét thu hồi và cấp lại giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý, việc điều chỉnh lại diện tích đất ở không được thực hiện tùy theo hạn mức mới nếu trước đó đã được xác định đúng quy định pháp luật.