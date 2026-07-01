Theo phản ánh của bà D.T.T.H., gia đình bà mua thửa đất theo diện bán thanh lý, hóa giá nhà của HĐND xã vào năm 1991. Năm 1995, thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với loại đất là thổ cư, diện tích 330m² và gia đình đã xây dựng nhà ở ổn định trên đất.

Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục xác nhận lại diện tích đất ở, UBND xã cho rằng giấy tờ mua bán thanh lý, hóa giá nhà trước đây không hợp lệ vì xã không có thẩm quyền giao đất.

Ảnh minh hoạ.

Người dân băn khoăn liệu các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 nhưng được lập trước đây không đúng thẩm quyền hoặc không đúng trình tự pháp luật có được sử dụng làm căn cứ để xác nhận lại diện tích đất ở hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xác định lại diện tích đất ở phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương và quá trình sử dụng đất.

Vì vậy, Bộ không có cơ sở để kết luận đối với trường hợp cụ thể của người dân.

Về nguyên tắc, Bộ dẫn Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trong đó, điểm n khoản 1 Điều 137 quy định một trong các loại giấy tờ được xem xét là các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất được lập trước ngày 15/10/1993 do UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng dẫn Điều 138 Luật Đất đai năm 2024, quy định việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đang sử dụng đất ổn định nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không thuộc trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền.

Đáng chú ý, theo điểm a khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024, diện tích đất ở được xác định lại nếu tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây, người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 của Luật Đất đai, đồng thời không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 137.

Bộ này đề nghị người dân nghiên cứu các quy định nêu trên, đồng thời gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi có đất để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.