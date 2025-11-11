1. Đất nước nào sở hữu nhiều múi giờ nhất thế giới?
Mỹ
0%
Nga
Tây Ban Nha
Pháp
Pháp là quốc gia sử dụng đến 12 múi giờ khác nhau, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chính vì lãnh thổ nằm trải khắp nhiều nơi, mỗi nơi lại có một múi giờ riêng nên Pháp mới có thể sở hữu nhiều múi giờ đến vậy. Hầu như vào bất kỳ thời điểm nào toàn bộ nước Pháp (bao gồm các tỉnh, vùng lãnh thổ hải ngoại) đều trải qua 12 múi giờ khác nhau.
2. Nhờ hình dạng đặc biệt, lãnh thổ nước này có biệt danh gì?

Đất nước hình giọt nước
0%
Đất nước hình lục lăng
Đất nước hình chiếc ủng
Đất nước hình quả ớt
Pháp có phần lãnh thổ chính ở Tây Âu (gọi là chính quốc Pháp) cùng một số vùng và lãnh thổ hải ngoại. Phần lãnh thổ của Pháp tại châu Âu trải dài từ Địa Trung Hải đến eo biển Manche và biển Bắc, từ sông Rhin đến Đại Tây Dương. Quốc gia này giáp với Bỉ, Luxembourg, Đức, Thuỵ Sĩ, Italy, Monaco, Tây Ban Nha và Andorra. Hình dạng lãnh thổ Pháp trên lục địa châu Âu nhìn tựa một hình 6 cạnh nên thường được biết tới với biệt danh “đất nước hình lục lăng”.
3. Đất nước nào từng đổi múi giờ để tiết kiệm điện?

Crimea
0%
Venezuela
Nepal
Samoa
Năm 2016, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh chỉnh múi giờ trên toàn quốc nhanh hơn 30 phút. Động thái này được cho là sẽ giảm thời gian sử dụng đèn thắp sáng cũng như điều hòa nhiệt độ vào ban đêm của người dân. Đây cũng là cách quốc gia này đối phó với tình trạng hạn hán kéo dài, đe dọa trực tiếp đến việc sản xuất điện.
Tuy nhiên, nhờ có sự điều chỉnh này mà Venezuela vô tình trở về đúng múi giờ theo chuẩn Greenwich. Vào năm 2007, cựu tổng thống Hugo Chavez đã yêu cầu cả nước chỉnh thời gian chậm 30 phút.
4. Quốc gia rộng nhất thế giới sở hữu mấy múi giờ?

11
0%
10
9
8
Nga, quốc gia có lãnh thổ lớn nhất thế giới, trải qua 9 múi giờ. Trước năm 2010, Nga có tới 11 múi giờ, kéo dài từ châu Âu sang châu Á. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Medvedev cho rằng điều này không thuận lợi cho phát triển kinh tế nên đã cắt giảm còn 9 múi giờ.
5. Trung Quốc có mấy múi giờ?

1
0%
2
3
4
Trung Quốc là quốc gia rộng thứ ba thế giới. Từ biên giới phía Tây giáp Pakistan tới điểm cực đông giáp biển, lãnh thổ Trung Quốc có bề ngang hơn 4.800km, rộng hơn Mỹ. Theo quy ước tại Hội nghị quốc tế về kinh tuyến năm 1884, Trung Quốc có 5 múi giờ khác nhau.
Năm 1949, ông Mao Trạch Đông đã "gom" các múi giờ của Trung Quốc thành một. Kể từ đó tới nay, quốc gia này chỉ có một múi giờ, gọi là giờ Bắc Kinh, hay GMT+8. Vì thế, ở những tỉnh miền tây xa xôi của nước này, mặt trời lặn lúc nửa đêm vào mùa hè và mọc khi đồng hồ điểm 10h sáng vào mùa đông.
