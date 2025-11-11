Chính xác

Năm 2016, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh chỉnh múi giờ trên toàn quốc nhanh hơn 30 phút. Động thái này được cho là sẽ giảm thời gian sử dụng đèn thắp sáng cũng như điều hòa nhiệt độ vào ban đêm của người dân. Đây cũng là cách quốc gia này đối phó với tình trạng hạn hán kéo dài, đe dọa trực tiếp đến việc sản xuất điện.

Tuy nhiên, nhờ có sự điều chỉnh này mà Venezuela vô tình trở về đúng múi giờ theo chuẩn Greenwich. Vào năm 2007, cựu tổng thống Hugo Chavez đã yêu cầu cả nước chỉnh thời gian chậm 30 phút.