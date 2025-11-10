1. Gạo của quốc gia nào ngon nhất thế giới?
-
Việt Nam
0%
- Thái Lan0%
- Trung Quốc0%
- Ấn Độ0%Chính xác
Gạo ST25 của Việt Nam vừa được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới. Cùng giành giải Nhất cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025 là gạo Phka Romdoul của Campuchia.
Đây là lần thứ 3 gạo Việt Nam giành giải này.
Lần đầu tiên gạo ST25 giành giải là năm 2019 tại Philippines, lần thứ hai vào năm 2023 cũng tại Philippines. Đây là minh chứng cho chất lượng ổn định vượt trội của hạt gạo Việt Nam.
Gạo ST25 hiện là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường quốc tế, với nhu cầu cao từ các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Australia, và đặc biệt là Trung Quốc.
2. Ai là “cha đẻ” của giống gạo ngon nhất thế giới này?
-
Hà Văn Phương
0%
- Trần Thị Thu Hương0%
- Hồ Quang Cua0%
- Không rõ0%Chính xác
ST25 là giống gạo do nhóm các nhà khoa học tỉnh Sóc Trăng, gồm kỹ sư Hồ Quang Cua, tiến sĩ Trần Tấn Phương và kỹ sư Nguyễn Thị Thu Hương, lai tạo và phát triển.
Để tạo ra giống lúa thơm như ST25, các nhà khoa học phải lai tạo từ nhiều giống bố mẹ, tạo ra các dòng lúa phức tạp về kiểu gene, sau đó sử dụng phép lai hồi giao để cải tiến với dòng ST mới nhất, tạo ra sản phẩm cuối cùng.
Các giống lúa ST, đặc biệt là ST25, có các đặc tính vượt trội: Kháng bệnh, chịu mặn; mang ưu điểm của giống gạo thuần Việt: hạt dài, trắng, trong, khi nấu cơm dẻo, ráo và thơm mùi dứa. So với các giống quốc tế, ST25 là giống cao sản, có thể trồng 2-3 vụ/năm.
Nhờ những đóng góp cho ngành nông nghiệp, kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu đã nhận 7 Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, 2 giải thưởng Bông lúa vàng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi Trường), đoạt hạng nhất trong tất cả các cuộc thi trong nước và được FAO chứng nhận thành tựu.
3. Một trong những yếu tố quan trọng giúp loại gạo ngon nhất thế giới này đạt chất lượng vượt trội là gì?
-
Sử dụng hoàn toàn giống nhập khẩu Thái Lan
0%
- Trồng trên đất lúa-tôm xen kẽ nước mặn0%
- Chỉ tập trung vào năng suất cao0%
- Trồng theo phương pháp công nghiệp hoàn toàn0%Chính xác
Việc trồng lúa sau vụ tôm trên nền đất đã xử lý nước mặn giúp hạt gạo thơm ngon đặc biệt.
ST25 nhanh chóng được giới chuyên môn và thương nhân đánh giá là đỉnh cao của dòng lúa thơm Việt Nam. Giống lúa này cho hạt thon dài, trắng trong, cơm mềm ngọt, thơm ngào ngạt, thời gian sinh trưởng hợp lý, năng suất ổn định, chống chịu sâu bệnh tốt. Đặc biệt, ST25 phù hợp với đất lúa-tôm, chịu mặn vừa phải, nên mở rộng diện tích ở vùng ven biển mà vẫn đảm bảo chất lượng gạo.
4. Quốc gia có gạo ngon nhất thế giới cũng dẫn đầu toàn cầu về xuất khẩu gạo?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Việt Nam không phải quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu gạo. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2024, Ấn Độ dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo với 17 triệu tấn. Thái Lan đứng thứ hai với 10 triệu tấn, còn Việt Nam xuất khẩu 9 triệu tấn, đứng thứ ba.
Mặc dù vậy, giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam là 620 USD/tấn, vượt cả Ấn Độ và Thái Lan. Xuất khẩu gạo đem về cho Việt Nam 5,8 tỷ USD năm 2024, tăng 21% so với năm trước.
Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 40% thị phần, tiếp đến là Indonesia và Trung Quốc.
- Sai
-
