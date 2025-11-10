Chính xác

Gạo ST25 của Việt Nam vừa được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới. Cùng giành giải Nhất cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025 là gạo Phka Romdoul của Campuchia.

Đây là lần thứ 3 gạo Việt Nam giành giải này.

Lần đầu tiên gạo ST25 giành giải là năm 2019 tại Philippines, lần thứ hai vào năm 2023 cũng tại Philippines. Đây là minh chứng cho chất lượng ổn định vượt trội của hạt gạo Việt Nam.

Gạo ST25 hiện là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường quốc tế, với nhu cầu cao từ các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Australia, và đặc biệt là Trung Quốc.