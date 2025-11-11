Chính xác

Cuốn sách 50 năm giáo dục TPHCM ghi nhận: Trước năm 1975, Nhà nước ít quan tâm đầu tư vào giáo dục mầm non, giáo dục khuyết tật và giáo dục bổ túc. Công tác xóa mù chữ và huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi cũng chưa được chú trọng.

Tính chất tự phát và mất cân đối thể hiện rõ ở mạng lưới trường lớp: Các cơ sở giáo dục tập trung ở nội thành, ven các trục giao thông chính, với quy mô lớn, có khi đến 5.000 học sinh. Ngược lại, ở nông thôn và ngoại thành, trường lớp thưa thớt, trẻ em phải đi hàng chục km mới đến trường, dẫn đến tình trạng thất học hoặc đi học quá độ tuổi.

Sự tồn tại của hai hệ thống công lập và tư thục, trong đó 70% là trường tư, tạo ra sự phân hóa học sinh về điều kiện học tập và chất lượng giáo dục. Phần lớn trường tư thiếu thư viện, phòng thí nghiệm, nội dung giảng dạy chủ yếu lý thuyết. Các trường tư lớn thường do tôn giáo hoặc tư bản đầu tư, tập trung ở khu dân cư đông, không đáp ứng được nhu cầu học tập của con em gia đình lao động nghèo.

Như vậy, trước năm 1975, ở Sài Gòn - Gia Định - Củ Chi, phần lớn cơ sở giáo dục là tư thục và tư nhân, với nhiều trường phổ thông và trung học kỹ thuật do các tổ chức, cá nhân quản lý.