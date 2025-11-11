1. Ai là giám đốc đầu tiên của Sở GD-ĐT TPHCM?
-
Lương Lê Đồng
0%
- Bùi Thanh Khiết0%
- Phạm Chánh Trực0%
- Lê Quang Vịnh0%Chính xác
Ông Lương Lê Đồng là giám đốc đầu tiên của Sở GD-ĐT TPHCM sau thống nhất đất nước. Ông Đồng đảm nhận vị trí này từ năm 1975 đến năm 1976. Ông chỉ giữ chức vụ này trong thời gian ngắn, thuộc thời kỳ Quân quản sau 30/4/1975.
2. Nữ giám đốc duy nhất của Sở GD-ĐT TPHCM (cũ) là ai?
-
Trương Thị Hồng
0%
- Vương Thị Tần0%
- Nguyễn Thị Yến Thu0%
- Lê Minh Ngọc0%Chính xác
Bà Trương Thị Hồng là nữ giám đốc duy nhất của Sở GD-ĐT TPHCM (cũ) trong hơn 50 năm qua. Bà giữ chức vụ từ năm 1981 đến năm 1990.
3. Sau ngày 30/4/1975 cơ quan quản lý giáo dục TPHCM gọi là gì?
-
Sở Giáo dục thành phố Sài Gòn
0%
- Sở Giáo dục thành phố Gia Định0%
- Sở Giáo dục Nam Bộ0%Chính xác
Theo cổng thông tin điện tử TPHCM, trước năm 1975, TPHCM gồm 3 đơn vị hành chính: TP Sài Gòn (11 quận), tỉnh Gia Định (11 quận) và quận Củ Chi (thuộc huyện Hậu Nghĩa cũ), với tổng dân số khoảng 3,5 triệu người.
Vào tháng 5/1975, hệ thống giáo dục tại khu vực này có 1.640 cơ sở giáo dục, quy mô khác nhau, với khoảng 625.000 học sinh phổ thông. Số trường trung học kỹ thuật, cao đẳng chuyên nghiệp và đại học là 32 trường, với khoảng 113.500 học sinh, sinh viên.
Ngay trong những tháng đầu nắm quyền, Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ra quyết định thành lập Sở Giáo dục thành phố Sài Gòn (24/7/1975) nhằm xây dựng bộ máy quản lý mới từ thành phố đến các cơ sở giáo dục.
4. Trước năm 1975, hệ thống giáo dục nào chiếm ưu thế ở TPHCM?
-
Hệ thống giáo dục công lập do nhà nước quản lý
0%
- Hệ thống giáo dục tư thục, tư nhân0%
- Giáo dục quốc tế0%Chính xác
Cuốn sách 50 năm giáo dục TPHCM ghi nhận: Trước năm 1975, Nhà nước ít quan tâm đầu tư vào giáo dục mầm non, giáo dục khuyết tật và giáo dục bổ túc. Công tác xóa mù chữ và huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi cũng chưa được chú trọng.
Tính chất tự phát và mất cân đối thể hiện rõ ở mạng lưới trường lớp: Các cơ sở giáo dục tập trung ở nội thành, ven các trục giao thông chính, với quy mô lớn, có khi đến 5.000 học sinh. Ngược lại, ở nông thôn và ngoại thành, trường lớp thưa thớt, trẻ em phải đi hàng chục km mới đến trường, dẫn đến tình trạng thất học hoặc đi học quá độ tuổi.
Sự tồn tại của hai hệ thống công lập và tư thục, trong đó 70% là trường tư, tạo ra sự phân hóa học sinh về điều kiện học tập và chất lượng giáo dục. Phần lớn trường tư thiếu thư viện, phòng thí nghiệm, nội dung giảng dạy chủ yếu lý thuyết. Các trường tư lớn thường do tôn giáo hoặc tư bản đầu tư, tập trung ở khu dân cư đông, không đáp ứng được nhu cầu học tập của con em gia đình lao động nghèo.
Như vậy, trước năm 1975, ở Sài Gòn - Gia Định - Củ Chi, phần lớn cơ sở giáo dục là tư thục và tư nhân, với nhiều trường phổ thông và trung học kỹ thuật do các tổ chức, cá nhân quản lý.
5. Kể từ 30/4/1975 đến nay có bao nhiêu người giữ chức giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM (cũ).
-
10
0%
- 110%
- 120%Chính xác
Kể từ 30/4/1975 đến nay có 11 người đã và đang giữ chức giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM:
1. Lương Lê Đồng (1975-1976)
2. Bùi Thanh Khiết (1976-1978)
3. Phạm Chánh Trực (1978-1979)
4. Lê Quang Vịnh (1979-1980)
5. Trương Thị Hồng (1981-1990)
6. Cao Minh Thì (1990-1996)
7. Hồ Thiệu Hùng (1996-1997)
8. Trương Song Đức (1997-2004)
9. Huỳnh Công Minh (2004 -2011)
10. Lê Hồng Sơn ( 2011-2021)
11. Nguyễn Văn Hiếu (Từ năm 2021 đến nay - đương nhiệm).
