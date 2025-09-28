Chiều 28/9, UBND xã Kim Phú, Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm một học sinh cấp 3 bị nước cuốn trôi mất tích.

Chính quyền địa phương huy động các lực lượng chức năng, phương tiện tổ chức tìm kiếm. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng 11h15 trưa cùng ngày, em Trương Thanh Đ. (SN 2009), đang là học sinh THPT trú tại thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú (xã Tân Hóa cũ) cùng mẹ dắt trâu đến vùng an toàn để tránh bão.

Khi đi qua suối Mụ Dì trên địa bàn, em đã bị nước cuốn mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 16h cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Đảo Cồn Cỏ đã sơ tán gần 200 người vào hầm trú ẩn, phòng tránh bão số 10. Ảnh: CTV

Đến thời điểm này, tại tỉnh Quảng Trị đang có mưa to, có nơi rất to, tỉnh đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra các địa bàn trọng điểm. Sở GD&ĐT cũng đã thông báo cho học sinh, học viên toàn tỉnh nghỉ học ngày 29/9.

Nhiều tuyến đường lên biên giới bị sạt lở. Ảnh: CTV

Toàn tỉnh có 8.577 phương tiện với 23.232 lao động trên biển đã vào nơi tránh trú; tàu cá, tàu hàng neo đậu an toàn tại bến. Công tác sơ tán dân được chủ động, riêng Cồn Cỏ có 185 người vào hầm trú ẩn.

Nhiều tuyến đường miền núi ngập, sạt lở và tạm chia cắt như các cầu tràn ở Đakrông, A Vao, La Lay; một số đoạn QL15D, QL49C, QL9B và ĐT571 ngập sâu, đã cắm chốt cảnh báo; một số điểm sạt lở có khối lượng đất đá từ 2-5m³ tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng phối hợp với các lực lượng công an, quân sự giúp dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: HH

Về hạ tầng phòng lũ, các hồ chứa vận hành an toàn, các công trình đê, kè, hồ đập đang thi công đạt khoảng 80% khối lượng, đã nâng cao trình vượt lũ và điểm dừng kỹ thuật.

Tại nhiều địa phương xung yếu, các lực lượng dân quân, công an, biên phòng và người dân đang tiếp tục đắp bao cát, mở đường, thu dọn đất đá sạt lở, hỗ trợ di dời trẻ em và người dân khỏi vùng nguy hiểm, thể hiện tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt ứng phó với bão số 10.