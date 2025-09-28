Thanh Hóa được dự báo là khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 Bualoi, khả năng đổ bộ trong tối và đêm nay (28/9) đến rạng sáng mai. Đây cũng là khu vực được xác định rủi ro thiên tai cấp 4 với mưa lớn và gió mạnh.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương ven biển như Sầm Sơn, Nghi Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn… tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân sinh sống tại vùng nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và ven cửa sông, cửa biển.

Lực lượng chức năng đã đưa hàng nghìn hộ dân vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: CTV

Một bà cụ được hỗ trợ cõng đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Người dân vùng ven biển được di dân cách mép nước 200m. Ảnh: CTV

Nhiều nơi bị nước cô lập. Ảnh: CTV

Lều dã chiến được dựng để sẵn sàng di dân. Ảnh: CTV

Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa đã di dân được gần 1.700 hộ. Ảnh: CTV

Nhiều điểm ngập nước đã được lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật, thông báo thường xuyên về diễn biến bão số 10 đến nhân dân để chủ động phòng, tránh.

Nhiệm vụ này phải được thực hiện bằng nhiều hình thức như qua mạng xã hội Zalo, Facebook, hệ thống loa truyền thanh hoặc xe lưu động, với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Đồng thời, các địa phương tập trung triển khai phương án di dời dân khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, hoàn thành trước 15h ngày 28/9. Chính quyền và ngành chức năng cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm tại nơi tránh trú bão; phân công lực lượng ứng trực thường xuyên, bảo đảm quân số, kịp thời ứng cứu, xử lý khi có sự cố, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Tính đến 15h ngày 28/9, toàn tỉnh đã di dời 1.678 hộ với 6.460 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.