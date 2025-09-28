Ngày 28/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết do ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi, các tuyến cao tốc khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa lớn, tầm nhìn hạn chế và mặt đường trơn trượt.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Cục CSGT khuyến cáo tài xế cần chủ động làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác, đồng thời bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo để tăng khả năng quan sát, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Khi gặp sự cố trên các tuyến cao tốc, người dân gọi số 1900.8099 để được giúp đỡ. Ảnh minh họa

Nếu gặp sự cố khi lưu thông, người dân cần nhanh chóng đưa xe vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt chóp nón cách phía sau phương tiện tối thiểu 150m. Đồng thời, các tài xế liên hệ đường dây nóng 1900.8099 của Cục CSGT để được hỗ trợ kịp thời.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, từ 19h hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, các phương tiện không nên di chuyển trên cao tốc. Tài xế cần rời khỏi tuyến đường, tìm nơi trú ẩn an toàn và chỉ tiếp tục hành trình sau khi bão tan, điều kiện giao thông bảo đảm.

“Người dân cần luôn cảnh giác và tuân thủ nghiêm hướng dẫn an toàn khi lưu thông trong thời tiết xấu”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.