Ngày 27/12, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp (tiền thân là Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp) đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955-2025).

Phát biểu tại buổi lễ, điểm lại quá trình hoạt động của Hội trong suốt 70 năm qua, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh cho biết Hội là một trong những tổ chức nhân dân đầu tiên của Việt Nam được thành lập.

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hội đã đóng góp to lớn vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt là trong nhiệm vụ vận động nhân dân Pháp đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Du Lam

Trong giai đoạn tiếp theo, Hội chuyển trọng tâm sang hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, phá bỏ bao vây cấm vận. Hội luôn thích ứng linh hoạt với từng giai đoạn phát triển, tiêu biểu là việc nâng cấp quan hệ hai nước thành Đối tác chiến lược (2013) và Đối tác chiến lược toàn diện (2024).

“Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp luôn giữ vai trò là một tổ chức nhân dân tin cậy, năng động, sáng tạo, thích ứng với từng giai đoạn phát triển của đất nước và quan hệ song phương. Dù trong hoàn cảnh nào, Hội vẫn kiên định mục tiêu tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và nuôi dưỡng tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước”, bà Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam, Hội cam kết đổi mới và sáng tạo trong vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước; mở rộng mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực thế mạnh như y tế, văn hóa, giáo dục, đồng thời chú trọng thêm các mảng mới như thanh niên và thể thao; đẩy mạnh truyền thông về hình ảnh Việt Nam tại Pháp nhằm xây dựng mối quan hệ Việt - Pháp tin cậy, sâu sắc và bền vững.

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì chiều 27/12. Ảnh: Du Lam

Đại diện các thế hệ lãnh đạo hội qua các thời kỳ, ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp bày tỏ sự xúc động khi thấy sự hiện diện của những hội viên kỳ cựu từ 20 năm trước bên cạnh những gương mặt trẻ ưu tú là các đại biểu Quốc hội, nhà ngoại giao, bác sĩ, kỹ sư và doanh nhân tại lễ kỷ niệm. Điều này minh chứng cho sức sống mạnh mẽ và sự phát triển thực chất của Hội trong giai đoạn mới.

Theo nguyên Chủ tịch, hoạt động của Hội đã chuyển mình mạnh mẽ theo đúng tên gọi mới (từ năm 2009) là "Hữu nghị và Hợp tác". Điển hình là trong lĩnh vực y tế với 5 chi hội tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, bệnh viện K, bệnh viện E và Đại học Y dược (ĐHQG), tất cả đều có các chương trình hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ hiệu quả với các đối tác Pháp.

Với những đóng góp to lớn, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Cũng dịp này, một số hội viên tiêu biểu được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại trường Đại học Y Hà Nội, nơi gắn liền với tên tuổi của Giáo sư Hồ Đắc Di, Hiệu trưởng nhà trường và là Chủ tịch đầu tiên của Hội.