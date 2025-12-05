Tân Hoa Xã đưa tin, tàu chiến Trần Hưng Đạo của Hải quân Việt Nam hôm 4/12 đã rời quân cảng trong địa phận thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, và kết thúc chuyến thăm hữu nghị trong 4 ngày. Trong buổi lễ, phía Trung Quốc đã cử các sĩ quan và quân nhân đại diện cho Hạm đội Bắc Hải tới tham dự.

Tàu Trần Hưng Đạo hôm 4/12 rời thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc. Ảnh: CCTV 7

Được biết, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, các quân nhân Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và thăm tàu chiến của nhau “nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa hải quân hai nước”.

Theo trang China News, chuyến thăm lần này của tàu Trần Hưng Đạo là một phần trong loạt hoạt động được tổ chức nhằm đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Các sĩ quan Việt Nam (phải) lên thăm tàu chiến của Trung Quốc. Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh

Ảnh: CCTV 7

Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh

Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh