Không chỉ học tốt - các em cần được hạnh phúc

Theo bà Hoàng Phương An - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phenikaa (Phenikaa School), trường học hạnh phúc tại Phenikaa School không đơn thuần được đo bằng thành tích học tập, mà trước hết là cảm xúc tích cực, khi học sinh được an toàn, được là chính mình, được lắng nghe, tôn trọng và khích lệ trong suốt quá trình học tập.

Nhà trường xác định, một trường học hạnh phúc, ngoài truyền thụ tri thức bằng chương trình và phương pháp đào tạo trải nghiệm, sáng tạo giúp học sinh dễ dàng tiếp nhận kiến thức, lòng nhân ái, yêu thương sẽ tạo nền tảng vững chắc để trẻ hình thành sự tự tin, tinh thần chủ động và niềm yêu thích học tập bền vững.

“Khi trẻ cảm thấy vui vẻ và bình yên mỗi ngày đến lớp, các con sẽ sẵn sàng mở lòng học hỏi, mạnh dạn khám phá những điều mới, từ đó phát triển toàn diện cả về trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng”, bà An chia sẻ.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực

Nhằm duy trì một trường học hạnh phúc, Phenikaa School triển khai đa dạng hoạt động trải nghiệm cho học sinh, tập trung nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và phát triển toàn diện. Trong đó, mô hình Happy Class được thiết kế để mỗi tiết học trở thành một trải nghiệm thú vị, khơi gợi hứng thú và động lực học tập; Morning Sharing là khoảng thời gian chia sẻ ngắn đầu ngày, giúp các em khởi động ngày mới bằng tâm thế tích cực, học cách lắng nghe, thấu hiểu; cùng với đó, Góc tâm lý học đường do chuyên gia tâm lý phụ trách đóng vai trò hỗ trợ học sinh giải tỏa cảm xúc, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và phát triển nhân cách. Các hoạt động này được lồng ghép linh hoạt trong thời khóa biểu, dần trở thành nét văn hóa đặc trưng và là điểm tựa tâm lý quan trọng cho học sinh trong suốt quá trình học tập tại nhà trường.

“Hộp thư tâm lý” - nơi học sinh Phenikaa School được lắng nghe, chia sẻ, an tâm gửi gắm những cảm xúc thầm kín

Đội ngũ giáo viên thấu hiểu, giàu kinh nghiệm

Theo bà An, khi cảm xúc tích cực được duy trì, học sinh tại Phenikaa School trở nên chủ động hơn trong học tập, biết hợp tác, giao tiếp và từng bước hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề.

Trong quá trình đó, giáo viên giữ vai trò then chốt trong việc duy trì, lan tỏa và kiến tạo trường học hạnh phúc. Đội ngũ giáo viên của Nhà trường không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn thấu hiểu tâm lý lứa tuổi, từ đó kịp thời khích lệ và tạo động lực học tập cho học sinh. Thực tế cho thấy, trong môi trường giàu yêu thương, tôn trọng và đồng hành, học sinh có những chuyển biến tích cực về thái độ học tập, kỹ năng xã hội cũng như tinh thần tự giác.

Giáo viên giữ vai trò then chốt trong việc duy trì, lan tỏa và kiến tạo trường học hạnh phúc

Chuyên gia tâm lý học đường của nhà trường cũng nhận định rằng, trường học hạnh phúc không chỉ là mang lại cảm xúc vui vẻ nhất thời mà còn là năng lượng tích cực và động lực nuôi dưỡng sự nỗ lực, bền bỉ và tinh thần ham học hỏi, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc và hành vi.

Cơ sở vật chất hiện đại thúc đẩy cho sự phát triển toàn diện

Bên cạnh triết lý giáo dục nhân văn, cơ sở vật chất hiện đại là một trong những điểm nhấn quan trọng làm nên trường học hạnh phúc tại Phenikaa School.

Các phòng học được thiết kế rộng thoáng, đầy đủ ánh sáng tự nhiên, sử dụng bàn ghế đạt chuẩn công thái học giúp học sinh ngồi đúng tư thế. Hệ thống lớp học thông minh với bảng tương tác, Makerspace, phòng Lab, phòng Ipad, phòng Mỹ thuật - Âm nhạc chuyên biệt tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Khu thể chất gồm nhà đa năng, bể bơi bốn mùa đạt chuẩn thi đấu giúp học sinh phát triển thể lực và rèn luyện thói quen vận động. Thư viện mở với hàng nghìn đầu sách phù hợp đa dạng lứa tuổi, trở thành không gian được nhiều học sinh yêu thích sau mỗi giờ học.

Một giờ học giáo dục thể chất tại trường Tiểu học Phenikaa

Nhà trường cho biết việc đầu tư bài bản về cơ sở vật chất hướng tới tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo môi trường học tập hiện đại, tiện nghi, an toàn và quan trọng hơn là mang đến một môi trường trải nghiệm, thân thiện, giàu cảm hứng, tạo nền tảng giúp các con phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và cảm xúc.

Hướng tới môi trường hạnh phúc, hiện đại và đề cao cảm xúc tích cực, Phenikaa School đang từng bước kiến tạo những thế hệ học sinh có tư duy độc lập, chủ động, biết nuôi dưỡng, lan tỏa năng lượng tích cực. Nhà trường kỳ vọng triết lý “mỗi ngày đến trường là một ngày vui và có giá trị” sẽ tiếp tục là động lực giúp học sinh phát triển toàn diện, bền vững và tự tin hòa nhập trong bối cảnh giáo dục đổi mới.

Bích Đào