Có thể nói, tình trạng bạo lực học đường những năm gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, để lại hệ lụy nặng nề về tâm lý và sức khỏe đối với trẻ em. Nhận diện rõ nguy cơ này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu toàn ngành siết chặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt tăng cường những biện pháp phòng ngừa chủ động, thay vì chỉ xử lý khi sự việc xảy ra.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dù công tác an toàn trường học đã đạt một số kết quả tích cực, song vẫn còn những vụ việc vi phạm pháp luật trong học sinh, có xu hướng trẻ hóa và lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Các vụ xô xát, kích động nhau qua tin nhắn, lôi kéo học sinh ở các trường khác tham gia mâu thuẫn vẫn xuất hiện. Điều này cho thấy môi trường giáo dục đang chịu tác động từ nhiều phía, đòi hỏi phải có biện pháp mạnh mẽ và nhất quán hơn.

Trước bối cảnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Nhà trường – Gia đình – Công an. Mỗi trường phải đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, rèn kỹ năng ứng xử, kỹ năng sống, kỹ năng phòng vệ, giúp học sinh nhận diện rủi ro và biết tìm kiếm sự trợ giúp khi cần. Việc giáo dục về an toàn mạng, phòng tránh tội phạm công nghệ cao, hạn chế tiếp xúc nội dung độc hại cũng được đưa vào nhiều hoạt động ngoại khóa.

Học sinh được tham gia học tập các kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Một trong những điểm nhấn của chỉ đạo lần này là yêu cầu kiểm soát chặt việc sử dụng điện thoại và thiết bị thu phát sóng trong khuôn viên trường học. Việc học sinh lạm dụng điện thoại để quay clip, đăng tải thông tin chưa kiểm chứng hoặc kích động mâu thuẫn là yếu tố tiềm ẩn rủi ro gây bạo lực học đường. Do đó, nhà trường được khuyến nghị ban hành quy định phù hợp, đồng thời tăng giám sát giờ ra chơi, khu vực vệ sinh, cổng trường – những nơi dễ xảy ra va chạm.

Song song với đó, tổ tư vấn tâm lý học đường phải hoạt động hiệu quả, gần gũi học sinh, giúp các em giải tỏa áp lực học tập và mâu thuẫn bạn bè. Những trường hợp có biểu hiện bất thường về hành vi, cảm xúc cần được phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời, tránh để tích tụ thành xung đột hoặc hành vi bạo lực.

Về mặt điều kiện vật chất, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ hạ tầng, từ hệ thống điện, lan can, hành lang đến cây xanh, khu vui chơi, ao hồ… nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn trong trường học. Đây là bước quan trọng để thiết lập môi trường an toàn toàn diện cho học sinh.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu tất cả các trường học công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về an ninh, an toàn trường học. Số điện thoại phải được niêm yết ở khu vực dễ nhìn, giúp phụ huynh, học sinh và người dân báo tin ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc thiết lập đường dây nóng trên không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn thể hiện cam kết của ngành giáo dục trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp quản lý, cùng với tinh thần phối hợp của phụ huynh và giáo viên, là nền tảng để Hà Nội hướng tới môi trường học đường an toàn, thân thiện và nói không với bạo lực.