Nâng tầm không gian nghiên cứu và sáng tạo cho sinh viên

Tiếp tục chú trọng hoạt động học thuật hướng đến sinh viên, năm 2025 HUTECH không chỉ duy trì mà còn từng bước mở rộng các hoạt động tiệm cận chuẩn mực quốc tế, tạo ra một không gian nghiên cứu và sáng tạo hiện đại. Điển hình, Tuần phim công nghệ - Future Frame Celebration Week 2025 là môi trường thực hành tích hợp sâu công nghệ số vào quá trình sáng tạo điện ảnh và truyền thông.

Các chuyên gia quốc tế trao đổi cùng sinh viên tại FFCW 2025

Giá trị của chương trình được nâng tầm khi có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế như Nhà sáng lập Prenez Du Relief ông François Serre, nữ kỹ sư âm thanh đạt giải Oscar cô Michelle Couttolenc, nghệ sĩ thị giác Anne HoreHorel... Sự kiện mang đến cơ hội hiếm có để sinh viên hiểu rõ cách công nghệ tác động đến tư duy sáng tạo, quy trình sản xuất và tối ưu hóa sản phẩm dựa trên công nghệ số hiện đại.

Một điểm nhấn khác là chuỗi kỳ thi quy mô quốc tế: Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 34, Olympic Trí tuệ nhân tạo Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, Procon Việt Nam & Kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế ICPC Asia HoChiMinh City 2025 do HUTECH đăng cai tổ chức trong 5 ngày liên tục. Nội dung thi đấu đa dạng từ lập trình đối kháng, thuật toán đến giải quyết bài toán AI, thu hút hàng nghìn tài năng công nghệ trẻ xuất sắc trong và ngoài nước.

OLP’25, OlpAI’25, Procon’25 và ICPC Asia HCMC 2025 quy tụ hàng nghìn tài năng công nghệ trẻ trong và ngoài nước

Các cuộc thi mang đến cơ hội giao lưu học thuật, trao đổi kiến thức và thử thách kỹ năng công nghệ trong môi trường cạnh tranh quốc tế cho sinh viên. Những trải nghiệm này tạo điều kiện để hình thành năng lực nghiên cứu, thử nghiệm các ý tưởng khoa học cho sinh viên từng bước giải quyết những thách thức công nghệ trong thực tiễn.

Tăng cường năng lực nghiên cứu

Cùng với việc mở rộng hoạt động học thuật sinh viên, trong năm 2025 HUTECH tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ theo hướng bền vững và có chiều sâu. Nhà trường tham gia các mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 lĩnh vực công nghệ mạng thế hệ sau, công nghệ an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện. Qua đó, tăng cường liên kết đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao tri thức để phát triển mô hình nghiên cứu liên ngành.

HUTECH xếp hạng 287 châu Á, hạng 6 tại Việt Nam trong lần đầu tiên tham gia QS Asia University Rankings

Đội ngũ nhà khoa học của HUTECH tiếp tục khẳng định uy tín chuyên môn qua các hoạt động quan trọng, trong đó có 2 nhà khoa học tham gia Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản và 2 nhà khoa học tham gia Hội đồng khoa học Nghiên cứu ứng dụng của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).

6 nhà khoa học khác được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 2% nhà khoa học xuất sắc thế giới do Stanford/Elsevier công bố năm 2025. Đáng chú ý, việc HUTECH lần đầu góp mặt trong QS Asia University Rankings 2025 và xếp hạng 287 trường đại học tốt nhất châu Á, hạng 6 tại Việt Nam là minh chứng cho sự phát triển về uy tín học thuật của nhà trường trong khu vực.

Song song với đó, Nhà trường trở thành điểm kết nối nghiên cứu thông qua việc tổ chức và đồng tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế quy mô lớn. Các hội nghị như GSETS 2025, ICOMMA 2025, ISVS-14 hay sự kiện ra mắt tạp chí khoa học METS do HUTECH hợp tác cùng World Scientific không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu liên ngành, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và nâng cao năng lực nghiên cứu cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

HUTECH tổ chức và đồng tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc gia và quy mô quốc tế

Ở cấp độ người học, các hoạt động khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh thông qua Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học HUTECH 2025” hay Cuộc thi Ý tưởng Đổi mới sáng tạo các trường đại học tại vùng Đông Nam Bộ.

Việc gắn kết chặt chẽ giữa giảng viên - sinh viên và các đơn vị bên ngoài góp phần hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đồng bộ, trong đó nghiên cứu khoa học đóng vai trò trụ cột cho chiến lược phát triển dài hạn của trường.

