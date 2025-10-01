Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ nhất giai đoạn 2025 - 2030, nhiều điển hình tiên tiến đã để lại dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, bền bỉ và gắn bó với cộng đồng.

Các phong trào do Trung ương phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”… đều được các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai cụ thể hóa và triển khai hiệu quả.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước còn 2,24% và tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,53%/năm, đã có 61.305 hộ nghèo thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,96%/năm, đã có 32.336 hộ nghèo dân tộc thiểu số thoát nghèo…

Gieo chữ, giữ niềm tin nơi cơ sở

Tại xã Hra (Gia Lai), Thượng úy Lê Tuấn Thành - Công an xã, được phân công phụ trách làng Kret Krot, nơi 100% bà con là người Ba Na, từng chịu ảnh hưởng nặng nề của Tà đạo “Hà Mòn”.

Trước thực trạng 70% người dân chưa biết chữ, anh Thành đã tham mưu mở “Lớp học tình thương”, trực tiếp đứng lớp, tự lo từng cuốn vở, cây bút cho học viên. Bất chấp rào cản ngôn ngữ, điều kiện thiếu thốn và sự mặc cảm của học viên lớn tuổi, Thượng úy Thành kiên trì vận động bà con đến lớp, kết hợp dạy chữ với tuyên truyền pháp luật và kỹ năng sống. Sau 11 tháng, đến cuối năm 2024, tỷ lệ biết chữ đạt 90%.

Ngày 12/1/2025, “Lớp học tình thương số 2” tiếp tục được mở tại làng Kon Hoa với 37 học viên.

Song song với việc gieo chữ, Thượng úy Thành triển khai mô hình “Khởi nghiệp xanh”, hỗ trợ bà con gần 200 nghìn cây giống keo và cà phê, tham gia xây dựng nhà ở, chống dịch, hiến máu cứu người.

Chị Rơ Mah H'Dịu (ngoài cùng bên trái), xã Đức Cơ, Gia Lai khởi nghiệp từ nghề đan lát truyền thống, tạo việc làm cho thanh niên địa phương

Cũng với trăn trở vì học trò nghèo, thầy giáo Vũ Văn Tùng, Trường Tiểu học & THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó), đã khởi xướng mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” ngay trong sân trường.

Duy trì đều đặn vào các sáng thứ Hai, Tư, Sáu, mô hình mang đến hơn 200 suất ăn miễn phí mỗi buổi cho học sinh. Thầy còn vận động học bổng, sách vở, xe đạp để học trò yên tâm đến lớp.

Khát vọng khởi nghiệp từ đồng đất quê hương

Từng là người lính trở về đời thường với hai bàn tay trắng, ông Ngô Công Đoan - nay là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Gia Lai - đã vượt lên muôn vàn gian khó để gây dựng cơ nghiệp.

Gia đình ông hiện sở hữu hơn 50 ha cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, nhà nuôi yến 1.400 m², tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với thu nhập 6,5 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Đoan còn tích cực đóng góp an sinh xã hội: xây nhà cho hội viên cựu chiến binh nghèo, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, giúp đỡ học sinh và đồng bào khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Ánh, nông dân thôn Thuận Phong (xã Hội Sơn), cũng là tấm gương “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”.

Nhờ mạnh dạn trồng điều, keo lai, kết hợp chăn nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, doanh thu gia đình đạt gần 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động, hỗ trợ các hộ nghèo. Năm 2024, ông Ánh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tinh thần khởi nghiệp còn được nhân lên từ lớp trẻ. Anh Kpă Séo (SN 1995), Giám đốc HTX Nông nghiệp & Dịch vụ Thanh niên Đất Bằng (xã Phú Túc), cùng 17 đoàn viên phát triển đa dạng cây trồng, chăn nuôi, dịch vụ cơ giới, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, chế biến phân hữu cơ, phát triển du lịch cộng đồng.

HTX tạo việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động, mùa cao điểm hơn 300 người. Với những đóng góp ấy, anh được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lương Định Của 2023.

Làng quê đổi thay từ phong trào nông thôn mới

Phong trào thi đua yêu nước ở Gia Lai còn ghi dấu bằng những điển hình tập thể. Tiếp nối thành quả giai đoạn 2021 - 2025, xã Tuy Phước Bắc (sau sáp nhập từ 3 xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Hiệp) trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất

Chỉ trong 5 năm, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 9,58%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 66,34 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,6%. Phong trào còn gắn với xóa nhà tạm, nhà dột nát, cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Diện mạo nông thôn đổi thay với hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ. Các mô hình “Đường hoa phụ nữ”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, phân loại rác tại nguồn đã làm thay đổi nhận thức cộng đồng, xây dựng lối sống văn minh.

Đặc biệt, chương trình OCOP đã có 12 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, trong đó “Gạo quê Phước Hưng” vươn ra thị trường qua sàn thương mại điện tử. Phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm” huy động 387,34 tỷ đồng, trong đó nhân dân và tổ chức đóng góp 14,47 tỷ đồng và hiến 1.682 m² đất mở đường, xây kênh mương. Đây là động lực để Tuy Phước Bắc tiếp tục phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2025 - 2030.

Mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 của Gia Lai: Tốc độ tăng GRDP đạt 2 con số, từ 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang công nghiệp - xây dựng chiếm 36 - 36,5%; dịch vụ chiếm 40 - 41%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,5 - 20%; tổng thu ngân sách trên 41.000 tỷ đồng; kinh tế số đóng góp 25 - 30% GRDP; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch. Tỷ lệ đô thị hóa trên 45%, tỷ lệ hộ nghèo giảm thấp hơn mức trung bình cả nước, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 75%. Tỉnh cũng phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%, 100% xã có bác sĩ, 98% người dân tham gia BHYT…

Nam Hà - An Nhiên