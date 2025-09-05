Sáng 5/9, lần đầu tiên 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng tham dự lễ khai giảng đặc biệt, được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia tới hơn 52.000 cơ sở giáo dục của cả nước.

Kiều Tuấn Định (quê Thái Nguyên), sinh viên năm 4 ngành Hệ thống nhúng và IoT, Đại học Bách Khoa Hà Nội, là đại diện cho các học sinh, sinh viên cả nước phát biểu tại buổi lễ khai giảng đặc biệt sáng nay. Chia sẻ với VietNamNet, Định cho hay rất xúc động và tự hào khi được trao cơ hội này.

“Trước khi phát biểu, em hơi run, lo lắng sẽ làm không tốt. Khi phát biểu xong, em nhẹ nhõm hơn vì biết mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Định nói.

Kiều Tuấn Định, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: MOET

Nam sinh cho hay bản thân thấu hiểu sâu sắc, để có ngày hôm nay, bao thế hệ đã phải tận tuỵ lao động, chiến đấu và hy sinh. Vì thế, Định hiểu rõ sứ mệnh lớn lao của thế hệ học sinh, sinh viên và nhận thấy rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong bài phát biểu của mình, nam sinh nhắc đến công nghệ số, AI... chính là nền tảng của thế giới hiện tại và tương lai. “Em thấy rằng việc mình học tập rèn luyện thật tốt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán về công nghệ không chỉ là yêu cầu đối với các sinh viên theo học ngành công nghệ kỹ thuật để ra trường làm việc, mà còn là yêu cầu và mệnh lệnh từ trái tim mỗi người trẻ tuổi Việt Nam”, Định chia sẻ.

Ngoài ra, nam sinh bày tỏ mong muốn bản thân mình trở nên giàu có, giàu để bản thân sống tốt, giàu để đóng góp cho quốc gia và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền của đất nước. “Bản lĩnh trí tuệ của người Việt Nam không chỉ tỏa sáng thời chiến tranh, thời thoát nghèo mà còn tỏa sáng cả thời đại kinh doanh, làm chủ công nghệ và kỹ thuật cao phục vụ đời sống con người”, Định nói.

Nam sinh viên Kiều Tuấn Định

Từng đạt được nhiều thành tích trong thời phổ thông như giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý, sau khi đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội, Định tiếp tục giành nhiều học bổng của nhà trường, các doanh nghiệp và giấy khen từ đoàn, hội. Nam sinh cũng luôn duy trì điểm tổng kết loại Giỏi.

Để có được những kết quả này, Định cho biết luôn trân trọng từng giây phút học tập cùng thầy cô, ghi nhớ mọi bài giảng trên lớp. Có điều gì chưa hiểu, em sẵn sàng trao đổi trực tiếp với thầy cô, bạn bè để được giải đáp.

Từ năm đầu tiên, Định cũng bắt đầu tham gia vào phòng thí nghiệm để làm các dự án thực tế với doanh nghiệp Việt Nam. Đó đều là những trải nghiệm giúp Định củng cố nền tảng kiến thức chuyên ngành.

Để trở nên tự tin, năng động, nam sinh còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội ở trường. “Nhờ tham gia nhiều hoạt động ở trường nên em không còn lo sợ khi đứng trước đám đông”, Định nói.

Nam sinh cho biết, trong tương lai em muốn được ở lại Đại học Bách khoa Hà Nội làm giảng viên hoặc đi du học. “Nếu không giảng dạy, nghiên cứu, em mong muốn có thể quay lại quên hương, góp phần phát triển cho tỉnh nhà”, Tuấn Định nói.