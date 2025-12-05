Sunlight - Unilever Việt Nam:

Sự kiện diễn ra tại Hội nghị tổng kết Đề án 939 và triển khai Đề án 2415.

Tiếp lửa, đồng hành phụ nữ Việt tự tin khởi nghiệp

Với niềm tin rằng trao quyền cho phụ nữ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của xã hội, Unilever Việt Nam và nhãn hàng Sunlight đã tiên phong triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ. Từ năm 2020, chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” do Sunlight phối hợp tổ chức cùng Hội LHPN Việt Nam đã trở thành điểm tựa vững chắc cho phụ nữ trên hành trình khởi nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở tập huấn, đào tạo, chương trình còn kết nối phụ nữ với nguồn vốn khởi sự kinh doanh, đồng thời truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần dám nghĩ dám làm tới hàng triệu phụ nữ Việt Nam thông qua việc phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức gameshow truyền hình thực tế “Khi phụ nữ làm chủ”.

Nụ cười rạng rỡ của chị Nguyễn Thị Châu Trinh - Vĩnh Long, học viên lớp tập huấn khởi sự kinh doanh do Sunlight phối hợp cùng Hội LHPN Việt Nam tổ chức

Trong suốt ba thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Unilever luôn xem việc hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế bền vững là một phần cốt lõi trong sứ mệnh phụng sự cộng đồng “Vì Việt Nam là Nhà”. Đây không chỉ là cam kết phát triển bền vững, mà còn là niềm tin rằng khi phụ nữ phát triển, gia đình và xã hội sẽ cùng tiến bộ.

Những con số biết nói

Những kết quả đạt được qua từng năm đã cho thấy rõ sức ảnh hưởng bền bỉ của chương trình, khi Sunlight không chỉ trao cơ hội mà còn tạo ra những thay đổi mang tính dài hạn cho hàng chục nghìn phụ nữ Việt Nam.

Hơn 90.000 phụ nữ tại 47 tỉnh/thành trên cả nước đã được tập huấn, nâng cao năng lực kinh doanh.

167 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ vốn khởi sự với tổng giá trị 2,75 tỷ đồng.

Quỹ Tài chính vi mô “Khởi đầu mới” do Unilever tài trợ đã cung cấp hơn 50.000 lượt vay vốn cho phụ nữ, với tổng số vốn phát vay quay vòng lên tới 350 tỷ đồng.

Gameshow truyền hình thực tế “Khi phụ nữ làm chủ” đã phát sóng 2 mùa liên tiếp trên VTV3, truyền cảm hứng khởi nghiệp mạnh mẽ tới 30 triệu phụ nữ trên cả nước.

Lễ tổng kết và Trao giải Chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế năm 2021 do Sunlight và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức

Từ một lớp học khởi nghiệp nơi vùng núi đến phong trào phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc

Chị Hoàng Thị Bích Ngọc, người dân tộc Tày tại Lạng Sơn, là một trong hàng ngàn phụ nữ đã thay đổi cuộc sống nhờ chương trình. Sau nhiều lần thất bại trong chăn nuôi và biến cố gia đình, chị từng nghĩ mình không thể bắt đầu lại. Thế nhưng, quyết định tham gia lớp tập huấn “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” đã mở ra bước ngoặt cho cuộc đời chị.

Ở đó, mọi kiến thức về kinh doanh đều được truyền đạt bằng ngôn ngữ gần gũi, giúp chị và nhiều phụ nữ khác có thể áp dụng ngay vào thực tế. Sau khóa học, chị Ngọc mạnh dạn đăng ký tham gia gameshow “Khi phụ nữ làm chủ” do Sunlight và VTV tổ chức. Là một phụ nữ dân tộc chưa từng biết đến bán hàng trực tuyến, dựng video hay livestream, nhưng với đồng hành của các chuyên gia, chị đã xuất sắc vượt qua các thử thách để giành giải Nhì chung cuộc và truyền cảm hứng đến hàng triệu phụ nữ Việt.

Chị Hoàng Thị Bích Ngọc (giữa) cùng các chị em phụ nữ thôn Nà Pái phát triển mô hình sản xuất nông sản địa phương.

Nhờ sự hỗ trợ về kiến thức và nguồn vốn từ Sunlight, chị thành lập tổ phụ nữ chăn nuôi và trồng rừng thôn Nà Pái, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều phụ nữ trong thôn. Câu chuyện của chị Ngọc là lời khẳng định mạnh mẽ rằng bất kỳ người phụ nữ nào, khi được động viên và đồng hành đúng lúc, đều có thể vượt qua giới hạn bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và kiên trì theo đuổi ước mơ.

Sự ghi nhận xứng đáng

Ngày 30/11/2025, tại Hội nghị tổng kết Đề án 939 và triển khai Đề án 2415, Unilever Việt Nam cùng nhãn hàng Sunlight đã vinh dự được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc trong việc triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Chính phủ.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam chia sẻ: “Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, phụ nữ luôn là lực đẩy bền bỉ của tăng trưởng. Unilever Việt Nam và Sunlight tự hào góp phần vào thành công Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Chính phủ thông qua hợp tác chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam. Trao cơ hội khởi nghiệp cho phụ nữ không chỉ tạo nên các doanh nghiệp mới mà là khởi tạo nên sự thay đổi, công bằng và bền vững hơn. Nhận được bằng khen của Hội LHPN Việt Nam là một nguồn động viên to lớn để Unilever tiếp tục hỗ trợ phụ nữ trong kỷ nguyên mới, tự tin làm chủ kinh tế và lan tỏa giá trị tích cực”.

Bích Đào