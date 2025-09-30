Bức tranh thị trường và “điểm rơi” của VNCDC 2025

Vào ngày 25/9/2025 vừa qua, tại TP.HCM, Vietnam Cloud & Datacenter Convention 2025 (VNCDC 2025) quy tụ hơn 750 đại biểu và trên 35 diễn giả, cùng các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước. Hội nghị diễn ra khi thị trường cloud & datacenter Việt Nam được dự báo chạm mốc 1,03 tỷ USD vào năm 2028, nhờ nhu cầu số hóa, dòng vốn đầu tư quốc tế và định hướng chính sách nhấn mạnh chủ quyền dữ liệu.

Lịch trình cho thấy độ phủ nội dung rộng và chiều sâu thảo luận: mở màn bằng bàn tròn “Digital Ambitions, Real Challenges: Is Vietnam Ready for Hyperscalers?”, tiếp nối là các phiên về cơ hội đầu tư trung tâm dữ liệu, năng lực “cyber resilience” cho hạ tầng trọng yếu, lộ trình net-zero với chuẩn chứng nhận/vận hành, “greening the cloud” ở quy mô lớn, yêu cầu tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu/cá nhân và 10 thách thức vận hành DC trong làn sóng AI. Hội nghị cũng nhấn mạnh tuyến chủ đề “hội tụ cloud - kết nối - compute” như một thực tế mới khi AI và dữ liệu phân tán trở thành chuẩn mực vận hành.

Ông Thoan Nguyễn - Đại diện VNPT Cloud tham gia một phiên Panel Discussion tại Hội nghị

Trong khuôn khổ đó, VNPT Cloud tham dự với tư cách khách mời danh dự chuyên môn, là một nhà cung cấp dịch vụ Cloud tại Việt Nam đã chia sẻ góc nhìn ở 02 Panel và 01 Keynote, nội dung về các vấn đề an ninh đám mây cho hạ tầng trọng yếu, lẫn các phiên trao đổi kỹ thuật-vận hành khác.

Góc nhìn Edge-to-Cloud trong hệ sinh thái diễn đàn

Song hành gần 15 keynote và panel chuyên đề, nội dung “From Edge to Cloud: Powering the Future with 5G, Cloud Native & Edge Computing” do đại diện từ phía VNPT Cloud đã góp thêm một lát cắt về nhu cầu thời gian thực của nền kinh tế số. Thay vì tôn vinh một “tâm điểm”, phần trình bày này được đặt như mảnh ghép bổ sung cho bức tranh tổng thể: làm thế nào để dung hòa độ trễ thấp, khả năng mở rộng và an toàn vận hành trong các kịch bản đang lên như sản xuất thông minh, đô thị thông minh, y tế số, nông nghiệp chính xác.

Lợi ích không chỉ ở hiệu năng. Khi tiền xử lý và ẩn danh được thực hiện tại biên trước khi đồng bộ lên đám mây, bề mặt tấn công giảm đáng kể, giúp đáp ứng yêu cầu lưu trữ trong lãnh thổ và các nghĩa vụ tuân thủ. Ở tầng quản trị, nhu cầu một mặt phẳng điều phối xuyên suốt từ biên tới đám mây được nhấn mạnh: quản trị danh tính/quyền truy cập (IAM/RBAC), mã hóa end-to-end, giám sát phân tán và phát hiện bất thường có trợ lực AI trở thành cấu phần “mặc định” của thiết kế, thay vì bổ sung về sau.

VN CDC thu hút đông đảo khách tham dự, được xem là nơi chia sẻ, kết nối những chuyên gia công nghệ trong ngành DC & Cloud

Các ví dụ sử dụng được đặt trong bối cảnh Việt Nam: tối ưu luồng giao thông đô thị theo dữ liệu thời gian thực; thiết bị theo dõi chỉ số bệnh nhân cảnh báo sớm bất thường; cảm biến nông nghiệp điều tiết tưới tiêu theo vi khí hậu. Mẫu số chung là xử lý cục bộ cho quyết định tức thì, đồng bộ theo hội nghị, mở rộng linh hoạt ở lớp cloud - một lộ trình kỹ thuật có thể hiện thực hóa bằng các chuẩn mở, tránh khóa chặt công nghệ.

Năng lực nền tảng & cam kết chủ quyền số của VNPT Cloud

Là đơn vị phát triển các giải pháp, dịch vụ điện toán đám mây của Tập đoàn VNPT, VNPT Cloud cho biết đang vận hành hệ sinh thái từ IaaS đến PaaS trên mạng lưới 8 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III, tổng cộng hơn 4.700 rack. Ở lớp an toàn, hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO/IEC 27001 (quản lý an toàn thông tin), ISO/IEC 27017 (biện pháp kiểm soát dành cho dịch vụ cloud), PCI DSS Level 1 (môi trường xử lý dữ liệu thanh toán), cùng Đảm bảo An toàn thông tin Cấp độ 3 theo quy định của Chính phủ đối với các hệ thống phục vụ dịch vụ công. Portal dịch vụ đạt chuẩn OWASP/ASVS - khung xác minh bảo mật ứng dụng quốc tế.

Hệ sinh thái điện toán đám mây của VNPT Cloud. Nguồn: Website VNPT Cloud (cloud.vnpt.vn)

Về nền tảng cloud-native, VNPT Cloud cung cấp mô số dịch vụ như Kubernetes Service, Elastic Container Registry, CI/CD pipelines như năng lực “xương sống” để doanh nghiệp hiện đại hóa ứng dụng, tiêu chuẩn hóa triển khai và rút ngắn chu kỳ đổi mới.

Ghi nhận tại hội nghị, cách tiếp cận “mở, an toàn và bền vững” gắn với chủ quyền dữ liệu đang tạo đồng thuận giữa cộng đồng kỹ thuật và khối vận hành, tuân thủ. Trong bức tranh đó, nhà cung cấp nền tảng nội địa có hệ sinh thái đầy đủ và tiêu chuẩn an toàn đồng bộ như VNPT Cloud giữ vai trò kết nối bài toán công nghệ với yêu cầu pháp lý, chuyển nhu cầu thị trường thành năng lực triển khai.

Bích Đào