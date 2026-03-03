Bệnh nhân Đ.V.L (64 tuổi) đi khám trong tình trạng đau bụng âm ỉ kèm vàng da dù trước đó ông gần như không có triệu chứng rõ ràng, sinh hoạt bình thường.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ phát hiện ông L. đồng thời mắc hai bệnh lý ác tính gồm ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ. Kết quả khiến người bệnh và gia đình không khỏi bàng hoàng, lo lắng bởi đây là tình huống hiếm gặp, diễn biến phức tạp.

Bệnh nhân mắc đồng thời 2 loại ung thư vừa được phẫu thuật thành công. Ảnh: BVCC

Trước tình trạng trên, các chuyên gia của bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định phẫu thuật nội soi đồng thời cả hai ung thư trong một lần can thiệp. Việc xử lý cùng lúc khối u ở hai cơ quan khác nhau đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành.

Cụ thể, người bệnh được chỉ định cắt u bàng quang qua nội soi ngược dòng và phẫu thuật cắt khối tá tụy bằng phương pháp nội soi ổ bụng. Quá trình điều trị có sự phối hợp của các chuyên khoa Tiết niệu, Gan mật tụy, Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh nhằm đảm bảo chiến lược tối ưu.

Trao đổi thêm về ca bệnh này, TS.BS Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật cho biết, phẫu thuật cắt khối tá tụy là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất trong phẫu thuật ổ bụng. Khi thực hiện bằng phương pháp nội soi, ca mổ kéo dài khoảng 6 giờ, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các phẫu thuật viên.

Nhờ các bác sĩ áp dụng mô hình làm việc nhóm và lựa chọn phương án điều trị phù hợp, người bệnh hồi phục tích cực, có thể ngồi dậy và đi lại sau 24 giờ.

Theo các chuyên gia, phẫu thuật nội soi đang trở thành xu hướng trong ngoại khoa hiện đại, đặc biệt với các ca ung thư phức tạp. Phương pháp này ít xâm lấn, giảm sang chấn, rút ngắn thời gian hồi phục và nằm viện.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các tổn thương, nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng bệnh.