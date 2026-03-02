Chủ quan chờ qua ngày Rằm, bệnh nhân phải mổ cấp cứu cắt ruột

Trao đổi với PV VietNamNet, ThS.BS Mai Tiến Dũng, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, thời điểm sau Tết Nguyên đán, đơn vị ghi nhận số ca thoát vị bẹn nhập viện tăng khoảng 14-15% so với ngày thường.

Đáng lo ngại, phần lớn người bệnh đến viện khi đã đau nhiều, khối phồng không thể tự đẩy lên được, thậm chí xuất hiện tình trạng nghẹt ruột, buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Điển hình là trường hợp nam bệnh nhân 63 tuổi (ở Hà Nội), trước Tết ông đã xuất hiện một khối phồng nhỏ ở vùng bẹn. Do không đau, chỉ hơi nhô lên nên người bệnh chủ quan, tự nhủ “để ra Giêng, ngoài Rằm mới đi khám”.

Không may, chưa kịp qua Rằm, khối phồng đột ngột căng cứng, ấn không xẹp, kèm theo cơn đau dữ dội và buồn nôn. Lúc này, bệnh nhân mới vội vã vào viện.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thoát vị bẹn nghẹt. Người bệnh phải mổ cấp cứu, cắt bỏ một đoạn ruột hoại tử.

Bệnh nhân được mổ cấp cứu vì thoát vị bẹn nghẹt. Ảnh: BVCC

Theo ThS.BS Mai Tiến Dũng, ca mổ trong tình huống này phức tạp hơn rất nhiều so với phẫu thuật nội soi thông thường. Việc cắt đoạn ruột không chỉ khiến thời gian mổ kéo dài mà còn tiềm ẩn nguy cơ xì rò, nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa và nhiều biến chứng lâu dài khác.

Trong khi đó, nếu được thăm khám sớm, đa số bệnh nhân thoát vị bẹn chỉ cần phẫu thuật nội soi. Bác sĩ giải phóng đoạn ruột bị thoát vị và khâu phục hồi thành bụng. Nhiều người có thể sinh hoạt bình thường sau 2-3 ngày, gần như không xảy ra biến chứng.

“Chỉ vì chậm vài ngày, cuộc mổ đã từ đơn giản thành phức tạp, nguy cơ biến chứng tăng lên rõ rệt”, bác sĩ nhấn mạnh.

Bệnh gặp chủ yếu ở nam giới, 2 dấu hiệu phải đi viện ngay

Theo ThS.BS Mai Tiến Dũng, thoát vị bẹn là bệnh lý không hiếm gặp, trong đó nam giới chiếm tới 90-95% do cấu trúc ống bẹn vốn yếu hơn nữ giới.

Những nhóm nguy cơ cao gồm: Người trên 50 tuổi khi mô liên kết lão hóa, thành bụng suy yếu; người lao động nặng, thường xuyên mang vác; người bị ho mạn tính, táo bón kéo dài làm tăng áp lực ổ bụng; trẻ sinh non hoặc nhẹ cân, nhóm dễ gặp thoát vị bẹn bẩm sinh.

Lý giải việc số ca tăng sau Tết, bác sĩ cho rằng mùa lạnh khiến nhiều người ho kéo dài. Bên cạnh đó, việc sinh hoạt thất thường, di chuyển nhiều, mang vác nặng trong dịp lễ cũng làm khối thoát vị xuất hiện hoặc to nhanh hơn.

Biểu hiện điển hình của thoát vị bẹn là xuất hiện khối phồng ở vùng bẹn hoặc bìu, rõ hơn khi đứng lâu, mang vác nặng, rặn hoặc ho. Người bệnh có thể cảm thấy nặng tức, kéo xuống vùng bẹn, khi nằm nghỉ, khối phồng có thể tự xẹp hoặc “biến mất”.

Tuy nhiên, có hai dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cần đến viện ngay: Khối phồng đau nhiều, căng cứng, đỏ và không thể tự đẩy vào ổ bụng; kèm theo buồn nôn, nôn hoặc chướng bụng. Đây là biểu hiện của thoát vị bẹn nghẹt, nguy cơ tắc ruột, hoại tử ruột rất cao.

“Đừng đợi đến khi thoát vị bẹn nghẹt mới tìm bác sĩ. Khi đó, ca mổ sẽ nặng hơn, hồi phục khó khăn hơn và tiềm ẩn nhiều biến chứng”, ThS.BS Mai Tiến Dũng khuyến cáo.