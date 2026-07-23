Sáng 23/7, Bệnh viện K (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve) cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch thành công. Bệnh nhân là ông L.T.H (71 tuổi) vào viện vì xuất hiện những cơn ho dai dẳng.

Ban đầu, ông H. nghĩ chỉ mắc bệnh hô hấp thông thường nên tự mua thuốc điều trị. Chỉ khi cơn ho kéo dài không dứt, ông mới đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u ở phổi trái đã phát triển lớn, kích thước khoảng 15x16 cm. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái, trong khi chụp PET/CT cho thấy gần như toàn bộ thùy trên phổi trái bị xẹp, đồng thời xuất hiện hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Ê-kíp phẫu thuật cho bác sĩ. Ảnh: BVCC.

Sau khi đánh giá vị trí khối u, mức độ xâm lấn và chức năng hô hấp còn lại, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hình phế quản kết hợp cắt thùy trên phổi trái và vét hạch.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật Sleeve là một trong những kỹ thuật phức tạp của ngoại khoa lồng ngực. Thay vì cắt bỏ toàn bộ lá phổi, phẫu thuật viên chỉ cắt phần phổi chứa khối u cùng đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo đường thở bằng cách nối phần phế quản còn lành.

Phương pháp này vừa đáp ứng nguyên tắc điều trị ung thư, vừa bảo tồn tối đa nhu mô phổi, giúp người bệnh duy trì chức năng hô hấp và nâng cao chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật. Với người cao tuổi như ông H., việc giữ lại được nhiều nhu mô phổi càng có ý nghĩa quan trọng.

Để phát hiện sớm ung thư, các bác sĩ nhấn mạnh nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào hoặc mắc bệnh hô hấp mạn tính.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài trên ba tuần, ho thay đổi tính chất, đau ngực, khó thở, ho ra máu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị.

Việc bỏ thuốc lá, thuốc lào luôn mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Tuy nhiên, những người từng hút thuốc nhiều năm vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư phổi và các bệnh hô hấp mạn tính, do đó cần được theo dõi sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trong điều trị ung thư phổi, không có một phác đồ chung cho mọi người bệnh. Chiến lược điều trị sẽ được cá thể hóa dựa trên giai đoạn bệnh, vị trí khối u, chức năng hô hấp và thể trạng, nhằm đạt hiệu quả điều trị cao nhất đồng thời bảo tồn tối đa chất lượng sống.

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