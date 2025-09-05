Theo CNN, Nhà Trắng đã mời ông Musk tham dự hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ diễn ra tại Vườn Hồng của Nhà Trắng vào tối 4/9 (giờ Mỹ), nhưng người giàu nhất thế giới không thể có mặt.

"Tôi đã nhận được lời mời, nhưng tiếc là không thể góp mặt. Tôi sẽ cử một người đại diện tham gia sự kiện", tỷ phú Musk viết trên mạng xã hội X.

Các quan chức Nhà Trắng tiết lộ, sự kiện do Tổng thống Donald Trump chủ trì, khách mời bao gồm nhiều "ông lớn" trong lĩnh vực công nghệ như Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, tỷ phú Bill Gates,...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Giới quan sát nhận định, việc ông Musk được Nhà Trắng mời dự sự kiện là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa người đứng đầu Mỹ và tỷ phú giàu nhất thế giới đang "ấm lên". Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng ám chỉ việc ông Musk có thể được chào đón trở lại.

"Elon là một người lý trí, một người tốt dù đã đi chệch hướng. Con người ông ấy gồm 80% thiên tài và 20% rắc rối. Nếu giải quyết được 20% đó, Elon là một người vô cùng tuyệt vời. Tôi quý ông ấy, đến giờ vẫn vậy", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần với CNN.

Trong vài tháng vừa qua, ông Musk đã khiến căng thẳng với Tổng thống Trump leo thang khi chỉ trích đạo luật chi tiêu "to lớn và đẹp đẽ", đồng thời tuyên bố thành lập đảng mới mang tên "Nước Mỹ" vào đầu tháng 7. Để đáp trả, lãnh đạo Nhà Trắng đã úp mở về việc Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE) sẽ xem xét lại các khoản trợ cấp của chính phủ đang dành cho các công ty của tỷ phú Musk.