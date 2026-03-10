Thiết bị mới của Oppo không chỉ được kỳ vọng cải thiện những điểm yếu lâu nay của điện thoại gập mà còn có thể mang lại trải nghiệm mà một số đối thủ gần đây đã loại bỏ.

Sự kiện ra mắt toàn cầu của Find N6

Theo thông báo mới nhất, Oppo sẽ tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu cho chiếc Oppo Find N6 vào ngày 17/3. Điều này cho thấy thiết bị có thể được phát hành rộng rãi trên nhiều thị trường, thay vì chỉ giới hạn tại Trung Quốc như một số mẫu trước đây.

Oppo Find N6 có thể sở hữu màn hình không nếp gấp và bút cảm ứng. Ảnh: Oppo

Dù khả năng thiết bị xuất hiện tại Mỹ vẫn khá thấp, người dùng ở châu Âu có thể sẽ sớm tiếp cận được mẫu điện thoại gập này ngay sau khi ra mắt.

Không chỉ dừng lại ở smartphone, Oppo cũng xác nhận sẽ trình làng một chiếc đồng hồ thông minh mới mang tên Oppo Watch X3. Mẫu smartwatch này sẽ có các tùy chọn màu cam, titan và đen giống với Find N6, đi kèm khung kim loại chắc chắn và núm xoay kỹ thuật số cỡ lớn, gợi nhớ đến thiết kế cao cấp thường thấy trên các dòng đồng hồ thông minh cao cấp.

Bất ngờ lớn: bút cảm ứng quay trở lại

Điểm gây chú ý nhất trong thông báo lần này chính là sự xuất hiện của một chiếc bút cảm ứng dành cho màn hình bên trong của Find N6. Oppo gọi phụ kiện này là AI Pen và cho biết nó sẽ được bán riêng chứ không đi kèm theo máy.

Thông tin này đặc biệt đáng chú ý bởi nó xuất hiện ngay sau khi Galaxy Z Fold 7 bị loại bỏ hỗ trợ bút S Pen, một tính năng từng được nhiều người dùng yêu thích trên các thế hệ Fold trước đó. Động thái của Oppo vì vậy được xem là bước đi thông minh, khi hãng có thể tận dụng khoảng trống mà đối thủ vừa tạo ra.

Các thông tin rò rỉ trước đó cho thấy Find N6 sẽ sở hữu hàng loạt thông số ấn tượng và Oppo đã xác nhận phần lớn trong số đó. Một trong những điểm nhấn là công nghệ màn hình mà hãng gọi là “zero-feel crease”, tức nếp gấp gần như không thể nhận thấy khi sử dụng.

Nếu đạt được điều này, Oppo có thể vượt lên trước cả Apple, khi nhiều tin đồn cho rằng mẫu iPhone Fold trong tương lai cũng đang hướng tới màn hình gập không nếp gấp nhưng vẫn chưa ra mắt.

Ngoài ra, Find N6 được cho là sẽ trang bị màn hình gập kích thước 8,12 inch, camera chính 200MP được tinh chỉnh bởi Hasselblad, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và viên pin dung lượng 6.000 mAh. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W cùng sạc không dây 50W, những con số rất ấn tượng đối với một chiếc điện thoại gập.

Về màu sắc, nhiều khả năng Find N6 sẽ được bán toàn cầu với hai tùy chọn màu cam và titan, trong khi thị trường Trung Quốc có thêm phiên bản màu đen.

Áp lực mới đối với Samsung

Với những thông tin ban đầu, Find N6 được xem là đối thủ trực tiếp của Honor Magic V6, một trong những smartphone gập mới nhất vừa ra mắt. Tuy nhiên, thiết bị của Oppo cũng có thể tạo ra áp lực đáng kể đối với Samsung, hãng vốn đang thống trị thị trường điện thoại gập toàn cầu.

Thực tế, đã có nhiều tin đồn cho rằng Samsung sẽ mang trở lại hỗ trợ bút S Pen trên Galaxy Z Fold 8. Sự xuất hiện của AI Pen trên Find N6 có thể khiến quyết định này trở nên gần như bắt buộc nếu Samsung không muốn bị tụt lại trong cuộc đua tính năng.

Dù chưa rõ có bao nhiêu người dùng sẽ chuyển từ Samsung sang Oppo chỉ vì chiếc bút AI Pen, nhưng nhiều người hâm mộ dòng Fold chắc chắn sẽ mong muốn S Pen quay trở lại trên các thiết bị gập của Samsung trong tương lai.

Nếu những thông tin hiện tại trở thành sự thật, năm 2026 có thể đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho thị trường smartphone gập, nơi các hãng lớn bắt đầu cạnh tranh quyết liệt không chỉ về thiết kế, mà còn về trải nghiệm sáng tạo và năng suất trên màn hình gập.

(Theo PhoneArena)