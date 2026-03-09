Từ lâu, Apple không nổi tiếng với những sản phẩm giá rẻ. Chính vì vậy, việc hãng ra mắt chiếc laptop mới ở phân khúc phổ thông là điều khá bất thường. Với mức giá 599 USD, hoặc chỉ 499 USD dành cho sinh viên, chiếc MacBook Neo rẻ hơn đáng kể so với bất kỳ mẫu MacBook phổ thông nào mà Apple từng bán trong nhiều năm gần đây.

Apple đang nhắm đến đối tượng sinh viên với MacBook Neo. Ảnh: Apple

Mức giá hấp dẫn này đạt được nhờ hàng loạt sự đánh đổi về phần cứng và chính điều đó đã khiến không ít “tín đồ công nghệ” nổi giận. Ngay sau khi sản phẩm được công bố, mạng xã hội nhanh chóng tràn ngập những bài phân tích của các chuyên gia công nghệ, giải thích vì sao MacBook Neo “tệ đến mức nào” và tại sao người dùng nên mua một chiếc laptop khác.

Tuy nhiều lập luận có phần đúng về mặt kỹ thuật, nhưng nhìn tổng thể, những lời phàn nàn đó lại cho thấy một điều: nhiều người đang đánh giá chiếc máy này theo những tiêu chí hoàn toàn sai.

Một chiếc laptop rất cơ bản và đó là điều có chủ đích

Lời phàn nàn lớn nhất dành cho MacBook Neo là việc nó sử dụng chip A18 Pro cùng 8GB RAM và không thể nâng cấp. So với các bộ xử lý MacBook mạnh mẽ nhất của Apple, cấu hình này rõ ràng không ấn tượng. Thậm chí, đây còn không phải con chip mới nhất của hãng.

Nếu đem so với chip Apple M5 trên chiếc MacBook Air vừa ra mắt, hoặc thậm chí các thế hệ chip dòng M trước đây, hiệu năng của A18 Pro chắc chắn thấp hơn đáng kể.

Vì vậy, nhiều người trên mạng nhanh chóng kết luận rằng với cấu hình “yếu” như vậy, MacBook Neo không xứng đáng với mức giá của nó. Và đúng là 8GB RAM sẽ không phù hợp với những ai muốn chỉnh sửa video 4K, chạy Docker, hay dựng mô hình 3D bằng Blender. Con chip này cũng không đủ mạnh để chơi mượt Cyberpunk 2077 hoặc chạy các mô hình ngôn ngữ AI cục bộ.

Nhưng đó chính xác là mục đích của MacBook Neo.

Nếu bạn thường xuyên làm những công việc nặng như vậy, chiếc laptop này vốn dĩ không được thiết kế cho bạn. Có khả năng bạn đã sở hữu một chiếc laptop hoặc máy tính để bàn mạnh hơn nhiều. Với bạn, điểm hấp dẫn nhất của MacBook Neo có lẽ chỉ là những màu sắc trẻ trung của nó.

Mục tiêu của Apple khi tạo ra MacBook Neo không phải để cạnh tranh với các mẫu MacBook Pro trang bị chip M5 Pro hay M5 Max. Thay vào đó, sản phẩm này hướng tới việc đối đầu với những chiếc laptop phổ biến nhất ở phân khúc giá rẻ, đặc biệt là các máy chạy ChromeOS hoặc Windows.

MacBook Neo đơn giản là chiếc MacBook cơ bản nhất, với mức giá thấp nhất mà Apple có thể đạt được. Và với rất nhiều người tiêu dùng, điều đó đã đủ hấp dẫn.

MacBook Neo với nhiều phiên bản màu trẻ trung. Ảnh: Apple

Nếu nhìn ra ngoài “bong bóng công nghệ”, nhu cầu thực tế của người dùng laptop thường rất đơn giản. Hàng tỷ người trên thế giới chỉ dùng máy tính để viết email, lướt web, sử dụng vài ứng dụng web, xem phim trên Netflix hoặc làm một số việc cơ bản khác.

Với những nhu cầu như vậy, chỉ cần một chiếc máy chạy mượt trình duyệt Google Chrome là đã quá đủ. Và MacBook Neo hoàn toàn có thể đáp ứng điều đó một cách dễ dàng.

Điểm khiến MacBook Neo nổi bật so với phần lớn Chromebook hoặc laptop Windows cùng tầm giá lại nằm ở những chi tiết khác. Máy nhẹ, có nhiều màu sắc trẻ trung, chất lượng hoàn thiện cao và thời lượng pin có thể lên tới 16 giờ cho mỗi lần sạc.

Những yếu tố này hiếm khi xuất hiện đồng thời trên các mẫu laptop giá rẻ khác. Trong nhiều trường hợp, chính các yếu tố như thiết kế, trọng lượng và pin lại quan trọng hơn nhiều so với sức mạnh bộ xử lý khi người dùng chọn mua laptop.

Trên thực tế, phần lớn khách hàng mà MacBook Neo hướng tới thậm chí không biết máy của họ có bao nhiêu RAM hay dùng loại vi xử lý nào. Họ cũng không theo dõi chu kỳ ra mắt sản phẩm của Apple và nếu hệ điều hành không liên tục nhắc nhở, họ thậm chí còn chẳng cập nhật phần mềm.

MacBook Neo được thiết kế cho những sinh viên cần một chiếc laptop đơn giản để làm bài tập. Đây cũng là chiếc máy bạn mua cho phụ huynh để thay thế chiếc laptop cũ kỹ đang chạy ì ạch. Hoặc nó có thể là chiếc laptop thứ hai dành cho những người làm việc văn phòng, muốn có một máy cá nhân thay vì dùng máy do công ty cấp.

Hiệu năng thực tế vẫn đủ nhanh

Đối với những nhóm người dùng đó, MacBook Neo thực sự vẫn đủ nhanh. Dù không phải con chip di động mới nhất của Apple, A18 Pro vẫn có hiệu năng tương đương với chip Apple M1, bộ xử lý từng gây tiếng vang khi ra mắt.

M1 cũng bắt đầu với 8GB RAM. Với người dùng Windows, dung lượng RAM này có thể là một “cơn ác mộng”, nhưng trên macOS, nó vẫn đủ cho khá nhiều tác vụ.

Thực tế, chiếc MacBook Pro 13-inch (2020) chạy M1 với 8GB RAM và 512GB bộ nhớ, trong một ngày làm việc bình thường, vẫn có thể mở đồng thời Pages, Slack, WhatsApp, Spotify và trình duyệt Arc Browser với nhiều tab mà không gặp vấn đề gì. Thậm chí, vẫn có thể chỉnh sửa ảnh cơ bản bằng Adobe Photoshop khá mượt mà. Lời phàn nàn duy nhất là sau 5 năm, pin của máy không còn bền như trước.

Điều đó không có nghĩa MacBook Neo không có những sự đánh đổi kỳ lạ. Nhưng những điểm đáng tiếc đó lại không nằm ở cấu hình. Ví dụ, việc thiếu bàn phím có đèn nền hoặc trackpad không hỗ trợ các tính năng Force Touch mới là những thiếu sót đáng nói hơn.

Tất nhiên, vẫn có những chiếc laptop Windows giá 599 USD có màn hình lớn hơn và thậm chí cấu hình mạnh hơn MacBook Neo. Nhưng chúng hiếm khi mang lại cảm giác cao cấp về thiết kế và hoàn thiện.

Ngược lại, cũng có những laptop Windows trông đẹp và cao cấp tương đương, thậm chí hơn MacBook Neo, nhưng giá của chúng thường cao hơn đáng kể.

Và đó chính là chìa khóa cho thành công gần như chắc chắn của MacBook Neo.

Nếu bạn là người luôn quan tâm đến số lượng RAM, chuẩn cổng USB 3 hay Thunderbolt trên laptop của mình, thì có lẽ bạn không nên mua chiếc máy giá rẻ mới của Apple. Nhưng với nhiều người còn lại, MacBook Neo có thể chính là chiếc laptop hoàn hảo. Và nếu ai đó cố thuyết phục bạn rằng nên chọn một thứ khác, rất có thể họ đang nhìn vấn đề từ một góc độ hoàn toàn sai.

(Theo PhoneArena, The Verge)