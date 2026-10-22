Biển báo giao nhau với đường ưu tiên giúp người tham gia giao thông nhận biết tình huống tại nút giao và chủ động nhường đường theo quy định. Bạn có biết đâu là biển báo mang ý nghĩa này?
1. Biển báo nào cho phép mô tô đi vào?
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Biển 1 và 2
0%
- Biển 2 và 30%
- Biển 1 và 30%
- Cả 3 biển trên0%Chính xác
Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo “đường cấm” được ký hiệu là P.101. Biển này được dùng để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển chính là P.101 (đường cấm), có biển phụ thì áp dụng cấm theo biển phụ. Biển 1 áp dụng với xe con, biển 3 áp dụng với xe tải ==> Xe mô tô được phép đi vào.
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Biển báo giao thông
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