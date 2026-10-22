Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo “đường cấm” được ký hiệu là P.101. Biển này được dùng để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển chính là P.101 (đường cấm), có biển phụ thì áp dụng cấm theo biển phụ. Biển 1 áp dụng với xe con, biển 3 áp dụng với xe tải ==> Xe mô tô được phép đi vào.