Người tham gia giao thông cần nắm rõ ý nghĩa các biển báo và tuân thủ quy định khi lưu thông trên đường.
1. Biển báo nào cảnh báo đoạn đường thường xảy ra tai nạn?
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Biển 1
0%
- Biển 20%
- Biển 30%
- Biển 2 và 30%Chính xác
Theo QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn được ký hiệu là W.244.
Biển số W.244 được dùng để báo nguy hiểm lái xe chú ý đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý.
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Biển báo giao thông
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