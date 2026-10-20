Biển báo nguy hiểm giúp cảnh báo người tham gia giao thông về những tình huống có thể xảy ra phía trước. Cùng thử sức với 3 câu hỏi dưới đây để xem bạn có nhận biết chính xác ý nghĩa của những biển báo thường gặp trên đường hay không.