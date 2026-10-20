1. Biển báo nào cảnh báo đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

  • Biển 1
    0%
  • Biển 2
    0%
  • Biển 3
    0%
  • Biển 2 và 3
    0%
Chính xác

Theo QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn được ký hiệu là W.244.

Biển số W.244 được dùng để báo nguy hiểm lái xe chú ý đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý.