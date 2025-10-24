1. Đơn vị tiền tệ nào có giá nhất thế giới?
-
Bảng Anh (GBP)
0%
- Dinar Kuwait (KWD)0%
- Dinar Bahrain (BHD)0%Chính xác
Đơn vị tiền tệ có giá trị cao nhất thế giới hiện nay là Dinar Kuwait (KWD). Đây là đồng tiền chính thức của Nhà nước Kuwait - một quốc gia giàu có ở khu vực Tây Á. Mã tiền tệ quốc tế (ISO 4217) là KWD, ký hiệu K.D. (theo tiếng Ả Rập).
Theo thông tin từ một ngân hàng uy tín tại Việt Nam, tính đến ngày 9/10/2025, 1 Dinar Kuwait (KWD) có giá trị tương đương khoảng 85.978 đồng Việt Nam (VND). Tỷ giá chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm giao dịch cũng như chính sách của từng ngân hàng.
2. Vì sao Dinar Kuwait là đồng tiền giá trị nhất thế giới?
-
Nền kinh tế dựa vào dầu mỏ
0%
- Chính sách tỷ giá hối đoái ổn định0%
- Quản lý tài chính thận trọng0%
- Cả ba ý trên0%Chính xác
Theo phân tích của một ngân hàng uy tín tại Việt Nam, giá trị vượt trội của đồng Dinar Kuwait (KWD) không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố kinh tế và chính sách vững chắc.
- Nền kinh tế dựa vào dầu mỏ: Kuwait sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, trong đó xuất khẩu dầu chiếm hơn 90% tổng doanh thu quốc gia. Nguồn thu ngoại tệ dồi dào và ổn định này tạo nền tảng vững chắc cho giá trị của đồng KWD.
- Chính sách tỷ giá hối đoái ổn định: Ngân hàng Trung ương Kuwait neo đồng Dinar vào một rổ tiền tệ thay vì chỉ gắn với một đồng tiền duy nhất như USD. Chính sách này giúp duy trì sự ổn định, hạn chế lạm phát và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.
- Quản lý tài chính thận trọng: Kuwait nổi tiếng với chính sách tài khóa cẩn trọng và sở hữu Quỹ đầu tư quốc gia (Kuwait Investment Authority) có quy mô khổng lồ, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì giá trị đồng tiền quốc gia.
3. Trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), có bao nhiêu nước chưa sử dụng đồng Euro (EUR) làm đơn vị tiền tệ chính thức?
-
3
0%
- 50%
- 70%Chính xác
Mặc dù là đồng tiền chính thức của Liên minh châu Âu, không phải tất cả 27 quốc gia thành viên đều sử dụng Euro. Hiện có 7 quốc gia vẫn giữ đồng tiền riêng, bao gồm:
Bulgaria: Lev Bulgaria (BGN)
Cộng hòa Séc: Koruna Séc (CZK)
Đan Mạch: Krone Đan Mạch (DKK)
Hungary: Forint Hungary (HUF)
Ba Lan: Złoty Ba Lan (PLN)
Romania: Leu Romania (RON)
Thụy Điển: Krona Thụy Điển (SEK)
4. Đồng tiền đầu tiên của Việt Nam xuất hiện trong triều đại nào?
-
Nhà Ngô
0%
- Nhà Đinh0%
- Nhà Tiền Lê0%Chính xác
Lịch sử tiền tệ Việt Nam được khởi đầu với sự xuất hiện của đồng Thái Bình Hưng Bảo, do vua Đinh Tiên Hoàng (968-980) cho đúc và lưu hành. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định sự ra đời của một nhà nước độc lập, có chủ quyền và tự chủ về kinh tế.
Đây được xem là mốc son mở đầu cho lịch sử văn hóa tiền tệ Việt Nam, bởi đồng Thái Bình Hưng Bảo là đồng tiền đầu tiên do chính nhà nước phong kiến Việt Nam đúc và phát hành, thể hiện ý chí tự cường và bản sắc riêng của dân tộc.
5. Hình ảnh trên tờ tiền có mệnh giá cao nhất Việt Nam hiện nay là gì?
-
Vịnh Hạ Long
0%
- Quốc Tử Giám0%
- Ngôi nhà tranh 5 gian tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An.0%Chính xác
Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất tại Việt Nam là 500.000 đồng. Trên tờ tiền in hình ảnh ngôi nhà tranh 5 gian tại Làng Sen, Nam Đàn (cũ), Nghệ An. Đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
-
