Theo phân tích của một ngân hàng uy tín tại Việt Nam, giá trị vượt trội của đồng Dinar Kuwait (KWD) không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố kinh tế và chính sách vững chắc.

- Nền kinh tế dựa vào dầu mỏ: Kuwait sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, trong đó xuất khẩu dầu chiếm hơn 90% tổng doanh thu quốc gia. Nguồn thu ngoại tệ dồi dào và ổn định này tạo nền tảng vững chắc cho giá trị của đồng KWD.

- Chính sách tỷ giá hối đoái ổn định: Ngân hàng Trung ương Kuwait neo đồng Dinar vào một rổ tiền tệ thay vì chỉ gắn với một đồng tiền duy nhất như USD. Chính sách này giúp duy trì sự ổn định, hạn chế lạm phát và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

- Quản lý tài chính thận trọng: Kuwait nổi tiếng với chính sách tài khóa cẩn trọng và sở hữu Quỹ đầu tư quốc gia (Kuwait Investment Authority) có quy mô khổng lồ, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì giá trị đồng tiền quốc gia.