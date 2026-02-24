Giá vàng thế giới hôm nay 24/2/2026

Lúc 22h ngày 23/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.210 USD/ounce (tăng hơn 90 USD so với lúc mở cửa). Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.217 USD/ounce.

Giá vàng tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trước những bất ổn mới liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng địa chính trị với Iran.

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ việc ông Donald Trump sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế, Tổng thống Mỹ tuyên bố nâng mức thuế toàn cầu từ 10% lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức. Động thái này cho thấy ông Trump đang gấp rút bảo vệ chương trình thương mại của mình sau thất bại pháp lý. Các nỗ lực duy trì thuế quan có thể tiếp tục đối mặt với thách thức pháp lý mới.

Nhà Trắng cho biết vẫn giữ nguyên cơ chế miễn trừ đối với nhiều mặt hàng thuộc Hiệp định Mỹ – Mexico – Canada (USMCA). Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định các thỏa thuận song phương với Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Hàn Quốc vẫn có hiệu lực.

Liên minh châu Âu đã tạm dừng quy trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ và yêu cầu Washington làm rõ chương trình thuế quan mới. Ấn Độ cũng hoãn chuyến công tác tới Mỹ nhằm hoàn tất thỏa thuận thương mại tạm thời.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Giới phân tích nhận định phán quyết của Tòa án Tối cao đã làm suy yếu đòn bẩy đàm phán thương mại của ông Trump, đặc biệt trong quan hệ với Trung Quốc.

Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong tuần này tại Geneva. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết vẫn có cơ hội đạt được giải pháp ngoại giao, dù Tehran khẳng định sẽ không bị gây áp lực bởi việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Lo ngại xung đột khu vực, cùng với một số gián đoạn nguồn cung, đã hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao, bất chấp kỳ vọng dư cung toàn cầu. Thị trường đặc biệt quan tâm tới nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến xuất khẩu quan trọng của các quốc gia sản xuất dầu lớn. Hiện giá dầu thô giao dịch quanh mức 66,50 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/2/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 23/2, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 181,6–184,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với mức chốt trước kỳ nghỉ Tết.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước kỳ nghỉ Tết, niêm yết ở mức 181,1–184,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI được điều chỉnh tăng 5,9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước kỳ nghỉ Tết, giao dịch ở mức 181,5–184,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 5,6 triệu đồng/lượng so với mức chốt trước kỳ nghỉ Tết, niêm yết ở mức 181,6–184,6 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng nhiều khả năng đã tạo đáy sau đợt bán tháo cuối tháng 1 và đang bước vào giai đoạn phục hồi tương đối rõ ràng. Tâm lý thị trường hiện nghiêng về việc hạn chế bán ra do lo ngại khả năng Mỹ có hành động quân sự với Iran. Nếu căng thẳng không leo thang, vàng có thể điều chỉnh nhẹ, nhưng xu hướng phục hồi ngắn hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Diễn biến giá vàng sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan cho thấy kim loại quý vẫn còn nhiều động lực tăng giá. Đà giảm ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng lực mua quay trở lại, phản ánh tâm lý chung của thị trường vẫn thiên về xu hướng tăng.

Theo đánh giá của giới chuyên gia giao dịch, thị trường hiện ở trạng thái “chờ đợi và quan sát”, do những tác động thực sự của thay đổi chính sách thuế quan có thể cần thêm thời gian để phản ánh đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch ứng phó với thuế quan trong dài hạn, và việc điều chỉnh chính sách đột ngột có thể khiến họ phải thay đổi chiến lược, tạo thêm yếu tố bất định.

Trong nhiều tháng qua, xu hướng chủ đạo là mua vào khi giá tăng, và dòng tiền vẫn duy trì chiến lược này cho đến khi xuất hiện một yếu tố đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Giới chuyên gia cho rằng vàng có thể tiếp tục duy trì đà tăng nhờ lực mua lớn đang chiếm ưu thế và tâm lý thị trường vẫn nghiêng về phía nắm giữ vị thế mua.