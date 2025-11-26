Hạ tầng số được xác định là trụ cột chiến lược trong xây dựng quốc gia số, mở ra không gian mới cho đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhiều địa phương, trong đó có Cao Bằng, đang đầu tư mạnh vào hạ tầng viễn thông, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và mạng 5G, tạo nền tảng cho chính quyền số và dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, dịch vụ công được cung cấp trực tuyến toàn tỉnh, dữ liệu liên thông đến tận thôn bản, giúp thu hẹp khoảng cách vùng miền và mang lại lợi ích thiết thực cho bà con vùng sâu.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)