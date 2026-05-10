Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/5, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua tỉnh Lào Cai).

Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, 4 ô tô gồm xe mang BKS 24B-005.XX, xe khách biển số 29K-023.XX, xe tải BKS 29H-810.XX và ô tô mang BKS 29F-059.XX lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến Km227+500 (địa phận tỉnh Lào Cai), các phương tiện bất ngờ xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Km227 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Trí Thường

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết, vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến 4 ô tô hư hỏng. Đồng thời, các phương tiện gặp nạn chắn cả hai chiều đường, khiến giao thông ùn tắc.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.