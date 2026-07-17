Thông tin với VietNamNet, đại diện bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết rạng sáng nay tiếp nhận các nạn nhân vụ tai nạn ô tô khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người tử vong.

"Hiện các ê-kíp chuyên môn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến, phối hợp đa chuyên khoa để điều trị cho người bệnh, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm các trường hợp được chuyển đến từ hiện trường", đại diện bệnh viện cho biết.

Các nạn nhân được khẩn trương cấp cứu ngay khi đưa đến viện. Ảnh: BVCC

Trong số này, anh P.C.T (18 tuổi, Bắc Ninh) được đưa đến trong tình trạng đa chấn thương nặng, gồm: gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và theo dõi chấn thương bụng kín.

Hiện người bệnh được hồi sức tích cực tại Phòng Khám Cấp cứu, tiếp tục theo dõi sát để đánh giá toàn diện các tổn thương và xây dựng phương án điều trị tiếp theo.

Ngoài ra, người bệnh D.D.M (54 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng gãy hở xương cánh tay trái và hai xương cẳng tay trái. "Ngay sau khi được đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng chi thể", đại diện bệnh viện cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 0h20 ngày 17/7, tại Km197+900 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Chương Dương, Hà Nội), ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 20C-172.XX chở 32 người, lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội, bất ngờ lao sang phải, đâm đổ dải hộ lan, lan can cao tốc trước khi rơi xuống đường gom phía dưới ở độ cao khoảng 3,5-4,2m.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều người khác bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cơ sở 1 và cơ sở 3 tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cũ) và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.



