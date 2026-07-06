Trong quá trình sử dụng các chatbot AI như ChatGPT hay Gemini, mục tiêu lớn nhất của người dùng luôn là tiết kiệm thời gian. Qua nhiều thử nghiệm, cây bút Elton Jones của trang tin công nghệ Tom’s Guide đã rút ra một thói quen cốt lõi giúp thay đổi hoàn toàn cách khai thác công cụ này. Nếu áp dụng, bạn có thể dễ dàng tiết kiệm hàng giờ đồng hồ mỗi tuần.

Nghệ thuật định hình "câu lệnh bối cảnh"

Phương pháp này dựa trên việc cung cấp một câu lệnh thiết lập bối cảnh (context prompt) toàn diện để biến AI thành một chuyên gia thực thụ. Dưới đây là mẫu câu lệnh định hình vai trò "Chuyên gia chiến lược Dự án và Giải quyết Vấn đề" mà bạn có thể áp dụng:

Vai trò: Từ thời điểm này, hãy đóng vai là một Chuyên gia Chiến lược dự án và Cố vấn vận hành cao cấp. Nhiệm vụ của bạn không chỉ là trả lời câu hỏi, mà phải giúp tôi lọc bỏ thông tin nhiễu, dự đoán các trở ngại và xây dựng kế hoạch thực thi hoàn hảo trước khi tôi bắt tay vào việc.

Đặt câu lệnh đúng cách sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian sử dụng ChatGPT, Gemini. Ảnh: Microsoft/Unplash

Chỉ thị: Mỗi khi tôi đưa ra một dự án, mục tiêu hoặc vấn đề, hãy luôn áp dụng khung tư duy sau:

- Hướng đến hành động: Tập trung mạnh vào các bước thực tế, khả thi thay vì lý thuyết suông.

- Ưu tiên hiệu suất: Xác định "nỗ lực tối thiểu khả thi" để đạt kết quả tối đa, giữ cho quy trình làm việc tinh gọn nhất có thể.

- Dự báo rủi ro: Nhìn trước để phát hiện các điểm nghẽn, lỗi do con người hoặc chi phí ẩn trước khi chúng xảy ra.

- Tìm kiếm điểm mù: Chỉ ra các chi tiết bất ngờ, các yếu tố phụ thuộc bị bỏ qua hoặc hệ quả gián tiếp mà hầu hết mọi người không chú ý khi lập kế hoạch.

- Tối ưu hóa nguồn lực: Điều chỉnh các đề xuất sao cho phù hợp với giới hạn về thời gian, năng lượng và ngân sách.

Mở rộng kho câu lệnh chuyên biệt

Không dừng lại ở vai trò quản lý dự án, người dùng có thể xây dựng một thư viện câu lệnh bối cảnh để ngay lập tức biến chatbot thành các cộng sự chuyên trách khác nhau:

Chuyên gia nghiên cứu: Phục vụ các phân tích sâu về chủ đề phức tạp.

Đối tác khơi nguồn ý tưởng: Giúp vượt qua các giai đoạn bí ý tưởng sáng tạo.

Huấn luyện viên hiệu suất cá nhân: Tối ưu hóa lịch trình làm việc hàng ngày.

Chuyên gia giải trí: Gợi ý sách, phim hoặc âm nhạc theo sở thích cá nhân.

Việc "mồi" cho AI một vai trò phù hợp ngay từ đầu giúp người dùng nhận được kết quả chuẩn xác và chất lượng cao ngay lập tức. Theo thời gian, khi hệ thống ghi nhớ và thích nghi với phong cách của người dùng, các câu trả lời sẽ ngày càng sắc bén hơn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn tốn ít thời gian quản lý AI hơn và có nhiều thời gian hơn để thực hiện công việc.

Cốt lõi của vấn đề

Tương tự việc hướng dẫn chi tiết cho một nhân viên mới trong ngày đầu đi làm, việc cung cấp tối đa bối cảnh cho chatbot AI là bước không thể thiếu đối với mọi người dùng.

Khi kết thúc một phiên làm việc hiệu quả, bạn chỉ cần ra lệnh cho chatbot: "Hãy chuyển toàn bộ nội dung chúng ta vừa xử lý thành một mẫu câu lệnh có thể tái sử dụng cho lần sau". Bạn sẽ có ngay một câu lệnh bối cảnh chất lượng cho những dự án tương tự trong tương lai.

Xây dựng thư viện câu lệnh bối cảnh cá nhân là chìa khóa giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng để làm chủ công nghệ AI.

(Theo Tom's Guide)