Thay vì liên tục tạo cuộc trò chuyện mới mỗi khi mở ứng dụng ChatGPT, người dùng nên tận dụng lại các luồng tin nhắn cũ. Thói quen tạo mới liên tục khiến hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mất đi dữ liệu nền tảng.

Khi giữ nguyên một đoạn hội thoại, trừ trường hợp phải chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác biệt, chất lượng câu trả lời của ứng dụng sẽ được cải thiện rõ rệt. Đây là cách đơn giản nhất để nhận được các phản hồi chi tiết, sắc thái mà không cần viết những câu lệnh dài hàng đoạn văn.

Sức mạnh của phạm vi ngữ cảnh

ChatGPT hoạt động tương tự như một cộng sự. Trong lần trao đổi đầu tiên, người dùng phải giải thích toàn bộ bối cảnh, mục tiêu và những gì đã thực hiện. Tuy nhiên, khi quá trình cộng tác đã diễn ra một thời gian, những thông tin nền tảng này không cần lặp lại.

Các mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động theo cơ chế tương tự. Khi cuộc trò chuyện kéo dài, hệ thống sẽ mở rộng "phạm vi ngữ cảnh" - một dạng bộ nhớ làm việc lưu trữ mọi dữ liệu đã thảo luận trong luồng tin nhắn đó. Nhờ vậy, người dùng có thể đặt câu hỏi tiếp nối, chuyển hướng hoặc tinh chỉnh ý tưởng mà không cần thiết lập lại từ đầu.

Thay vì viết một câu lệnh cồng kềnh, chỉ cần gõ những câu ngắn gọn như: "Nếu ngày thứ hai trời mưa thì sao?" hoặc "Có thể chọn thực đơn rẻ hơn không?". Hệ thống sẽ tự động nhớ lại các chi tiết trước đó, giúp quá trình tương tác trở nên tự nhiên hơn.

Duy trì cuộc trò chuyện cũ giúp người dùng đạt kết quả tối ưu khi sử dụng ChatGPT. Ảnh: Du Lam

Việc duy trì cuộc trò chuyện cũ giúp các câu lệnh tiếp theo chỉ cần dài một hoặc hai câu, bởi hệ thống đã hiểu sâu sắc cấu trúc của dự án. Điều này giúp tiết kiệm "đơn vị dữ liệu" (dữ liệu đầu vào và đầu ra mà hệ thống xử lý) và hạn chế việc chạm mức giới hạn sử dụng quá nhanh.

Ví dụ, khi xử lý mã lập trình, sau khi đã thống nhất ý tưởng cốt lõi, người dùng không cần giải thích lại từ đầu ở các câu lệnh sửa đổi. Chỉ cần yêu cầu hệ thống kiểm tra lỗi, đề xuất tinh chỉnh hoặc chỉ ra những điểm còn thiếu sót. Mỗi câu trả lời sẽ được xây dựng trên nền tảng của câu trước đó thay vì bắt đầu lại từ con số không.

Thay đổi tư duy sử dụng

Không nên sử dụng ChatGPT theo cách thức của công cụ tìm kiếm Google. Việc tiếp tục cuộc trò chuyện sẽ phá vỡ mô hình hỏi - đáp một lần đơn thuần. Thay vì hỏi một câu, nhận một câu trả lời rồi chuyển sang việc khác, hệ thống trở thành một cộng sự sẵn sàng xử lý bước tiếp theo của dự án.

Sau nhiều lượt trao đổi, ứng dụng sẽ có cái nhìn đa chiều và hiểu rõ mục tiêu cuối cùng hơn so với việc chỉ dựa vào một câu lệnh ban đầu. Thông thường, phải đến câu trả lời thứ ba hoặc thứ tư trong một chuỗi hội thoại, người dùng mới nhận được kết quả tối ưu.

Khi nào thực sự cần tạo cuộc trò chuyện mới?

Giữ mọi thứ trong một luồng tin nhắn duy nhất không phải là giải pháp hoàn hảo. Khi phạm vi ngữ cảnh trở nên quá tải, hệ thống có thể mất phương hướng. Dưới đây là những thời điểm cần làm mới:

Chuyển sang chủ đề không liên quan: Tránh trộn lẫn kế hoạch nấu ăn với dự án lập trình.

Cần sự khách quan: Khi cần so sánh các câu trả lời mà không muốn bị ảnh hưởng bởi ngữ cảnh trước đó.

Thử nghiệm: Thực hiện các bài kiểm tra đối đầu hoặc thử nghiệm các phương pháp đặt câu lệnh hoàn toàn khác biệt.

Cuộc trò chuyện quá dài và thiếu trọng tâm: Nếu hệ thống bắt đầu đề cập lại những ý tưởng từ 40 câu lệnh trước không còn liên quan, đã đến lúc cần làm mới.

(Theo Tom's Guide)