Ngay trước thềm sự kiện đặc biệt của Apple, Bloomberg công bố một báo cáo mới hé lộ quá trình phát triển kéo dài cả thập kỷ của mẫu iPhone gập được đồn đoán từ lâu. Đáng chú ý, báo cáo cho thấy cựu CEO Tim Cook từng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy dự án này, đồng thời tiết lộ mức giá mà Apple đang cân nhắc cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Apple phát triển iPhone màn hình gập từ khoảng năm 2016. Ảnh: @evanblass/ X

Apple bắt đầu phát triển iPhone gập từ khoảng năm 2016

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, các kỹ sư Apple đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển iPhone màn hình gập từ khoảng năm 2016. Tuy nhiên, dự án không phải lúc nào cũng nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ từ ban lãnh đạo cấp cao.

Bước ngoặt được cho là xuất hiện vào năm 2020, khi Tim Cook trở về Mỹ sau một chuyến đi Trung Quốc. Ông được mô tả là “đặc biệt hào hứng” với công nghệ điện thoại màn hình gập sau khi tận mắt chứng kiến mức độ phổ biến của những thiết bị này tại châu Á.

Tim Cook sau đó được cho là đã thúc giục các nhóm phần cứng của Apple đẩy nhanh tiến độ phát triển mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của công ty.

Điều này khá đáng chú ý bởi Tim Cook thường tránh can thiệp quá sâu vào giai đoạn hình thành ý tưởng của những sản phẩm hoàn toàn mới. Vì vậy, sự tham gia trực tiếp của ông đã tạo thêm sức nặng đáng kể cho dự án iPhone gập bên trong Apple.

Tim Cook thúc đẩy Apple chuyển hướng sang iPhone gập?

Ban đầu, Apple từng cân nhắc phát triển một thiết bị màn hình gập có kích thước lớn hơn, chẳng hạn iPad. Tuy nhiên, sự hào hứng của Tim Cook đã góp phần thay đổi hướng đi của dự án, đưa Apple tập trung vào một sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường đại chúng rộng hơn: iPhone gập.

Một nguồn tin am hiểu dự án cho biết Tim Cook là một trong những người ủng hộ sớm nhất và mạnh mẽ nhất đối với sản phẩm này. Ông nhìn thấy điện thoại màn hình gập xuất hiện ở khắp nơi tại châu Á và cho rằng Apple cần tham gia vào thị trường đang phát triển nhanh chóng này.

Sự thay đổi chiến lược nói trên có thể mang ý nghĩa lớn đối với Apple. Thay vì thử nghiệm công nghệ màn hình gập trên dòng iPad trước, công ty được cho là muốn đưa công nghệ này trực tiếp vào sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của mình là iPhone.

Nếu thông tin này chính xác, Tim Cook không chỉ góp phần thúc đẩy tiến độ dự án mà còn có thể đã ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple.

iPhone Ultra có thể có giá khởi điểm 2.199 USD

Bên cạnh quá trình phát triển, vấn đề được người dùng quan tâm nhất hiện nay là giá bán. Theo Bloomberg, bên trong Apple, thiết bị màn hình gập này được gọi là iPhone Ultra.

Apple ban đầu đặt mục tiêu giá khởi điểm khoảng 1.999 USD cho sản phẩm. Tuy nhiên, chi phí linh kiện tăng mạnh trong thời gian gần đây đã khiến kế hoạch giá thay đổi. Mức giá mà Apple hiện được cho là đang cân nhắc có thể lên tới 2.199 USD.

Một nguồn tin cho biết Apple đã thảo luận nhiều phương án giá trong những tuần gần đây. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ được cho là một trong những nguyên nhân khiến chi phí sản xuất tăng cao hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu của công ty.

Đáng chú ý, các phiên bản iPhone Ultra có dung lượng lưu trữ lớn hơn thậm chí có thể tiến sát mốc 3.000 USD. Đây sẽ là mức giá cao chưa từng có đối với một chiếc iPhone thương mại.

Để dễ hình dung, iPhone tiêu chuẩn hiện có giá khởi điểm 799 USD, trong khi iPhone 17 Pro bắt đầu từ 1.099 USD. Nếu iPhone Ultra thực sự được bán với giá 2.199 USD, sản phẩm sẽ đắt gấp gần ba lần iPhone tiêu chuẩn và cao hơn khoảng 1.100 USD so với iPhone 17 Pro.

Mức giá này cho thấy Apple có thể định vị iPhone màn hình gập như một sản phẩm siêu cao cấp, thay vì chỉ đơn thuần là một phiên bản iPhone mới. Thiết kế màn hình gập, công nghệ bản lề, màn hình linh hoạt và chi phí linh kiện đắt đỏ có thể là những yếu tố khiến giá thành sản phẩm tăng mạnh.

(Theo 9to5mac)