Khi mua thiết bị công nghệ, đặc biệt là smartphone cho trẻ em hoặc nhu cầu sử dụng cơ bản, yếu tố “giữ giá” ngày càng được nhiều người quan tâm.

Không cần mẫu máy mới nhất, điều quan trọng là thiết bị vẫn an toàn, còn cập nhật bảo mật và có thể bán lại với giá hợp lý sau nhiều năm.

Thực tế cho thấy, không ít smartphone ra mắt từ năm 2020-2021 vẫn giữ được giá trị đáng kể, thậm chí có mức bán lại khiến nhiều người bất ngờ.

Điều này đồng nghĩa với việc nhiều gia đình có thể đang “để quên” vài trăm USD trong ngăn kéo nếu không tận dụng lại các thiết bị cũ.

Khảo sát giá bán lại của các smartphone sau 5-6 năm cho thấy Apple tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo MakeUseOf, các mẫu iPhone giảm giá khoảng 70% sau 5 năm, trong khi nhiều smartphone Samsung mất hơn 80% giá trị.

Đơn cử, iPhone 12 Pro Max vẫn có giá bán lại trung bình khoảng 275 USD, tương đương 25% giá gốc, cao hơn rõ rệt so với các đối thủ cùng thời.

Biến động giá của các mẫu smartphone ra mắt năm 2020. Ảnh: MakeUseOf

Năm 2020, dòng iPhone 12 là nhóm giữ giá tốt nhất. Một ngoại lệ đáng chú ý là Google Pixel 5, nhờ giá bán ban đầu thấp hơn nên vẫn giữ được khoảng 25% giá trị.

Tuy nhiên, xét trên hiệu năng và hệ sinh thái, iPhone 12 Pro Max chỉ đắt hơn Pixel 5 khoảng 100 USD nhưng vượt trội về cấu hình và hỗ trợ phần mềm, trở thành lựa chọn “đáng tiền” hơn trên thị trường máy cũ.

Biến động giá của các mẫu smartphone ra mắt năm 2021. Ảnh: MakeUseOf

Đến thế hệ 2021, Apple tiếp tục khẳng định vị thế với iPhone 13 Pro Max. Sau 5 năm, mẫu máy này vẫn giữ khoảng 32% giá trị, mức cao nhất trong nhóm so sánh.

Ngược lại, Samsung Galaxy S21 hay S21 Ultra đều mất trên 80% giá trị ban đầu, tạo ra khoảng cách lớn nếu người dùng có ý định bán lại thiết bị.

MakeUseOf đánh giá nguyên nhân chính khiến smartphone Samsung và nhiều máy Android mất giá nhanh nằm ở mức độ phổ biến quá rộng và chính sách cập nhật phần mềm ngắn hơn trong quá khứ.

Điều này khiến iPhone trở nên hấp dẫn hơn trên thị trường máy cũ.

Chẳng hạn, iPhone 12 được nhận cập nhật đến năm 2027, tròn 7 năm sau khi phát hành, trong khi Samsung Galaxy S20 chỉ nhận ba bản cập nhật Android và 5 năm cập nhật bảo mật, kết thúc vào năm 2025.

Mức độ mất giá của các mẫu smartphone Samsung trong vòng 1 năm phát hành. Nguồn: Compare and Recycle

Dù gần đây Samsung và Google đã nâng thời gian hỗ trợ phần mềm lên 7 năm cho các mẫu flagship mới, Apple vẫn là thương hiệu dẫn đầu về khả năng giữ giá.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy smartphone Samsung đời mới đang cải thiện nhẹ về mức khấu hao, song khoảng cách với iPhone vẫn còn đáng kể.

Theo Compare & Recycle, S22 mất 60% giá trị trong năm đầu, S23 59% và S24 58%.

Xét tổng thể, nếu mục tiêu của người dùng là mua smartphone có giá trị sử dụng lâu dài và dễ bán lại sau nhiều năm, iPhone vẫn là lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất về mặt tài chính.

(Theo MakeUseOf)