Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát huy những cơ chế hợp tác sâu rộng, bổ sung thêm một nội hàm rất quan trọng đó là những lợi ích tương hỗ.

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, sáng 20/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước; đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương Việt Nam và Trung Quốc; lãnh đạo các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư cùng cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã phát biểu trao đổi tập trung hướng tới việc hợp tác giữa hai bên trong tổng thể không gian kinh tế khu vực, gắn kết những địa phương, ngành và lĩnh vực có lợi thế bổ sung; xác định những lĩnh vực ưu tiên, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh xuyên biên giới; thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics và thương mại qua biên giới; kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, logistics và hệ thống cửa khẩu.

Trên cơ sở lợi thế của mỗi địa phương, các ý kiến nhấn mạnh, có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực logistics, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, công nghiệp xanh, kinh tế số và du lịch; tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thực chất.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vân Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghệ cao, nông nghiệp đặc sắc; bày tỏ tin tưởng Vân Nam sẽ hiện thực hóa thành công những định vị chiến lược mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra, đưa Vân Nam trở thành khu đoàn kết, tiến bộ dân tộc kiểu mẫu, địa phương đi đầu về văn minh sinh thái, bảo vệ an ninh sinh thái và trung tâm lan tỏa hướng tới Nam Á và Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc có những lợi thế bổ sung cho nhau. Tây Nam có thị trường rộng lớn, năng lực công nghiệp và đổi mới sáng tạo ngày càng cao. Việt Nam có nền kinh tế năng động, mạng lưới hội nhập sâu rộng và hệ thống cảng biển kết nối các tuyến hàng hải quốc tế. Cùng phát huy những lợi thế ấy, hai bên có thể mở ra không gian phát triển chung, kết nối nội địa với biển, kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á và các thị trường toàn cầu.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng ý nghĩa chiến lược của kết nối là giúp cho mỗi bên khai mở thêm tiềm năng phát triển của mình, đồng thời cũng tạo thêm cơ hội cho đối tác. Diễn đàn lần này sẽ khởi đầu bằng những hợp tác có sức lan tỏa để sự gần gũi về địa lý trở thành thế mạnh cạnh tranh và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc lần này, lãnh đạo hai nước đã có buổi hội đàm đạt kết quả rất tốt đẹp và rất thiết thực. Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước cần tiếp tục phát huy những cơ chế hợp tác sâu rộng, bổ sung thêm một nội hàm rất quan trọng đó là những lợi ích tương hỗ.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của kết nối chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các địa phương hai bên cần tăng cường kết nối về chính sách; kết nối về hạ tầng; kết nối về kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ; kết nối nhân văn, kết nối nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các địa phương, doanh nghiệp khu vực Tây Nam tăng cường hợp tác, đầu tư có chất lượng và cùng phát triển thị trường và bồi đắp năng lực cho nhau; tin tưởng rằng với sự tin cậy chính trị, quyết tâm của các cấp và sức sáng tạo của doanh nghiệp, hai bên sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác sâu sắc, hiệu quả hơn. Cùng với hợp tác kinh tế, cần tận dụng Năm hợp tác về du lịch Việt Nam-Trung Quốc năm 2026-2027 để kết nối các hành trình di sản và tăng cường giao lưu giữa nhân dân và thanh niên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng những thành quả hợp tác sẽ giúp cho nhân dân hai nước thêm tin cậy, gắn bó, cùng vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại Diễn đàn, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước cũng được tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất và lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời tạo không gian để các đơn vị trực tiếp tìm hiểu khả năng hợp tác trong thương mại, công nghiệp, logistics và đầu tư.

Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc trao các biên bản ghi nhớ hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu kết nối. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, xây dựng kế hoạch triển khai và nghiên cứu các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây tại Công viên ngập nước Bảo Phong

Trưa 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế” thuộc Công viên ngập nước Bảo Phong, bên hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa tiến hành các bước trồng cây hoa Mộc Lan trong sự chứng kiến của các đại biểu hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế” trong Công viên ngập nước Bảo Phong bên hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Cây hoa Mộc Lan (tên khoa học là Michelia maudiae var), là loài cây thân gỗ thường xanh thuộc chi Hàm tiếu, họ Mộc Lan. Đây là một biến thể quý hiếm của cây hàm tiếu núi sâu, đồng thời là một trong những loài cây thuộc họ Mộc Lan thường xanh có hoa màu đỏ hiếm gặp trên thế giới. Cây có dáng thẳng đứng, tán rộng cân đối và thanh nhã; cành lá xanh tươi, sum suê quanh năm. Hoa có dáng vẻ trang trọng, màu sắc rực rỡ nhưng dịu dàng, những cánh hoa hồng phấn thanh tao, cùng hương thơm lan tỏa lâu bền.

Được xây dựng và hoàn thành vào năm 2021, công viên ngập nước Bảo Phong là địa điểm trưng bày các thành quả lâu dài của COP15 (Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học).

Công viên có tổng diện tích khoảng 108,9 ha, trong đó khu vực trưng bày trọng điểm về đa dạng sinh học chiếm khoảng 19,1 ha. Công viên do Cục Quản lý hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh phụ trách quản lý chuyên môn, còn công tác quản lý, chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên do Khu nghỉ dưỡng du lịch quốc gia hồ Điền Trì, Côn Minh đảm nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế” ở Côn Minh (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN)

Khu đất ngập nước tuân thủ nguyên tắc “giảm thiểu sự can thiệp của con người, tối đa hóa hiệu quả sinh thái," xây dựng cấu trúc quần xã sinh vật gần với trạng thái tự nhiên, bao gồm các hệ sinh thái thủy sinh, đất ngập nước và trên cạn. Nơi đây tích hợp các chức năng làm sạch chất lượng nước, bảo tồn đa dạng sinh học và tuyên truyền, giáo dục khoa học phổ thông.

Công viên có 12 quần xã thực vật với tổng cộng 101 loài. Khu vực này đã ghi nhận 182 loài chim, trong đó có mòng biển mỏ đỏ, gà nước và chim én. Thông qua hoạt động nhân giống nhân tạo và phục hồi quần thể, công viên đã tái tạo các loài cá quý hiếm đặc hữu của hồ Điền Trì. Ngoài ra, công viên còn trưng bày các loài động vật đáy như trai nước ngọt không răng và các loài ốc…

Công viên cũng phục hồi cảnh quan đồng ruộng truyền thống. Các hạng mục phục vụ tham quan và quan sát thiên nhiên được xây dựng tại đây bao gồm hành lang ngắm chim, lối đi chìm dưới nước, cầu Hải Phong và cầu Đông Bảo.

Theo TTXVN